Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, lidera comitiva em visita institucional ao Hospital do Amor

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, liderou uma comitiva do município que fez, nesta segunda-feira (27), uma visita institucional ao Hospital do Amor, em Rio Branco. Acompanhado pelos vereadores Jura Pacheco, Ermerson Martins e Wendel Marques, presidente da Câmara, o gestor foi recebido pela diretora Ana Maria Negreiros, que apresentou a unidade.

Na visita, o grupo recebeu da direção, a boa notícia de que a carreta hospital será enviada para Assis Brasil no mês de abril. De acordo com Negreiros, a equipe da unidade móvel irá realizar atendimentos preliminares, com ênfase para o PCCU e mamografia.

Jerry agradeceu a acolhida e ressaltou o quanto é importante para o município o deslocamento da carreta para a região da tríplice fronteira.

“Nós saímos daqui muito felizes porque vamos conseguir ofertar em casa, um atendimento especializado que nossa população tanto precisa. Nossa gratidão a diretora Ana Maria, que nos recebeu de uma forma tão especial. Ao povo de Assis Brasil, em especial as mulheres, reafirmamos nosso compromisso de continuar buscando em todas as áreas, parcerias para melhorar a qualidade de vida da coletividade. Agradeço também aos vereadores que se dispuseram a vir me acompanhar nessa tão importante agenda”, frisou o prefeito.

