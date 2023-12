Prefeito de Assis Brasil Jerry Correia entrega equipamento agrícola para Associação Altamira

Nesta sexta-feira, 1 de dezembro, o prefeito Jerry Correia, acompanhado do vice-prefeito Reginaldo Martins, do secretário da agricultura, Wilker Nazareno e do vereador Wemerson Martins, entregou mais um equipamento agrícola para produtores rurais. Desta vez a comunidade beneficiada foi a região da Altamira, ramal do Km 17 na BR 317, onde se agregam cerca de 20 famílias.

“Este ano conseguimos atender dezenas de comunidades com equipamentos agrícolas. Essa ação faz parte do nosso projeto “Assis Brasil que Produz”, o qual tem o objetivo de equipar as comunidades, capacitar, garantir assistência técnica, fornecer insumos, mudas, construir açudes, mecanizar áreas de terras e prestar todo o apoio possível para que os moradores da zona rural produzam alimentos”. Aos poucos já percebemos grandes mudanças”, informou Correia.

A comunidade Altamira é organizada por uma associação de produtores rurais. O líder comunitário Zaqueu Pereira havia visitado o gabinete do prefeito Jerry para solicitar a doação de uma trilhadeira de grãos, pedido que foi atendido em poucos dias.

“Nessa semana mesmo estivemos com o prefeito Jerry em seu gabinete. Ali fomos bem recebidos e o prefeito mostrou um pouco dos trabalhos que estão acontecendo. Na oportunidade aproveitamos para solicitar esse equipamento. De imediato o prefeito pediu para realizar essa reunião e já chegou aqui com esse maquinário. Nós só temos a agradecer e nos comprometemos em produzir ainda mais”, comentou Zaqueu.

A prefeitura de Assis Brasil está encerrando o ano com dezenas de comunidades rurais contempladas com equipamentos agrícolas. Todas as localidades foram beneficiadas com a recuperação de ramais e pontes. Várias outras receberam macanizacão de áreas para plantio, construção de tanques e açudes, além de assistência técnica e capacitação profissional.

“Com as parcerias que temos buscado e a vontade da nossa comunidade rural em produzir, vamos ser um município destaque na produção de alimentos, garantindo renda para as famílias rurais, gerando empregos e melhorando a economia local”. Afirmou o prefeito Jerry Correia.