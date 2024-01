Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, empossa o jovem Clécio Cardozo como novo secretário de Meio Ambiente

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, empossou na tarde desta segunda-feira, 15, o novo secretário de Meio Ambiente da prefeitura de Assis Brasil. O nomeado é o jovem Clécio Cardozo, formando em gestão ambiental e indicado pelo PSD do senador Sérgio Petecão.

O evento aconteceu no auditório da prefeitura e contou com a presença do professor Coelho representando o senador Petecão. Também participaram do ato o vereador Jura Pacheco, secretários municipais, membros do PSD de Assis Brasil e familiares do novo secretário.

O prefeito Jerry Correia disse em sua fala que o nome escolhido tem capacidade técnica e apoio político para fazer uma excelente gestão.

“A pauta ambiental tem sido o grande foco mundial e precisamos dar ainda mais atenção para esta secretaria. Ja temos melhorado em muito nossas ações, principalmente no cuidado com a limpeza pública. Mas sabemos que ainda temos muitos desafios pela frente, como a questão do fim do lixão a céu aberto, uma exigência na lei do Marco do Saneamento”, disse.

Clécio Cardozo é de família tradicional de Assis Brasil e foi indicado ao cargo pelo PSD, partido que declarou apoio à reeleição do atual prefeito Jerry Correia (Progressistas).

Outra nomeação que será apresentada nos próximos dias é do novo secretário de agricultura do município, Amilson Vieira. O jovem técnico agrícola foi indicado pelo União Brasil do senador Alan Rick.