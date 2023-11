Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, busca recursos junto aos deputados estaduais para o município

Após o Prefeito César Andrade reiterar o pedido ao governador Gladson Cameli, que cumpriu agenda na última Sexta-feira (24), em Porto Walter, para que as obras do Hospital da Família que estavam paralisadas fossem retomadas, a equipe chegou em Porto Walter nesta Terça-feira (28) conforme prometido pelo governador.

Os profissionais foram recepcionados pelo diretor de obras públicas da Prefeitura, Erisson Fernandes, pelo diretor do hospital Erasmo Sales, e pela vereadora Cleide Silva, que também protocolou pedidos para a retomada das obras.

Atualmente os atendimentos em urgência e emergência funcionam em uma Unidade Básica de Saúde cedida pela Secretaria de Saúde. O Prefeito César Andrade comemorou a chegada, agradeceu ao governador e garantiu que a Prefeitura somará esforços junto ao governo.

“Queremos ver as obras concluídas o quanto antes por dois motivos, primeiro pela dificuldade que os profissionais enfrentam por conta do espaço improvisado, e segundo porque temos projetos importantes de nossa gestão que serão usados naquele espaço. A obra é responsabilidade do governo, mas vamos somar esforços para garantir a conclusão. A nossa população merece, por isso quero agradecer ao governador pelo compromisso”, disse.