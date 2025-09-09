Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, avança com obras de recuperação no Ramal do Jacarecica

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul segue ampliando o trabalho de infraestrutura em diferentes bairros da cidade. No Miritizal, a gestão municipal avança na construção da via que ligará a parte de baixo do bairro à Estrada Variante, pela Avenida Rio Juruá e ‘Ramal da Gazin’. Já no Cruzeirão, estão em andamento os serviços de drenagem na Rua Minas Gerais.

Na manhã desta terça-feira, 9, o prefeito Zequinha Lima esteve no Miritizal acompanhou de perto o serviço junto com o secretário municipal de Obras, Carlos Alves. A etapa atual é de execução da terraplanagem e drenagem, etapas necessárias para garantir a durabilidade do asfalto.

O projeto no Miritizal contempla quase 2 km de pavimentação asfáltica, beneficiando diretamente centenas de famílias que, durante décadas, enfrentaram dificuldades de acesso. Segundo o prefeito Zequinha Lima , a pavimentação será um marco na transformação do bairro.

“O Miritizal vai ser outro depois da nossa gestão. Já havíamos iniciado o serviço no ano passado e agora estamos concluindo. A rua principal, o Beira Rio, ficará 100% asfaltada. Isso vai traz cidadania, desenvolvimento e garantia de que ninguém fique mais isolado no inverno”, destacou o prefeito.

Moradores celebram transformação

A moradora Maria de Jesus Lima Ferreira, que vive há 15 anos no bairro, falou da alegria em ver a obra avançar. “Antes era só lama, eu tinha que levar minhas filhas para a escola com muita dificuldade. Agora vai ficar ótimo, estou muito feliz”, disse.

Já Raimundo de Freitas, morador há 30 anos, lembrou os tempos em que o acesso só era possível de canoa. “Era um sacrifício para sair daqui no inverno. Hoje é uma vitória para todos nós, porque essa obra vai salvar vidas e dar dignidade aos moradores”, afirmou.

O asfaltamento do Miritizal faz parte do convênio firmado entre a Prefeitura e o Governo do Estado do Acre, que permitirá o asfaltamento de 30 trechos de ruas da cidade ainda este ano. Somente no bairro, o investimento será de aproximadamente R$ 3 milhões. A ordem de serviço foi dada no dia 5 de agosto .

Drenagem no Cruzeirão

Além do Miritizal, a Prefeitura também trabalha no bairro Cruzeirão, onde estão sendo executados cerca de 60 metros de drenagem na Rua Minas Gerais. A intervenção vai solucionar o problema de escoamento de água que causa buracos constantes e riscos para pedestres e motoristas.

“Aqui corre água 24 horas por dia, trazendo transtornos e danificando a via. Com essa drenagem, vamos canalizar o fluxo e evitar que a água passe mais por cima da rua, melhorando a segurança de quem transita”, citou o secretário Carlos Alves, ressaltando a importância do serviço. “

O morador Alderly Pereira da Silva, conhecido como Louro do Crediário, acompanhou os trabalhos e aprovou a iniciativa.

“Moro aqui há 30 anos e essa obra vai ser importante para todos nós. Antes a água invadia a rua e até acidentes já aconteceram. Agora vai ficar bom de verdade”, relatou.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou que os serviços de infraestrutura são permanentes e fundamentais. “As obras não param em Cruzeiro do Sul. Nosso compromisso é melhorar a mobilidade, dar dignidade e garantir mais segurança para os moradores em todos os bairros”, concluiu.