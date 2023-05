Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, avalia como positiva a festa do 47º aniversário da cidade

O prefeito de Assis Brasil Jerry Correia, avaliou como positiva a festa do 47º aniversário da cidade que movimentou a economia local gerando emprego e renda, principalmente o Carnavassis.

“Estamos contentes com a realização de toda festa em comemoração ao aniversário da nossa cidade, agradeço toda nossa equipe da prefeitura, aos vendedores, ao SEBRAE e especial ao Governo do Acre, que nos ajudou na realização da festa através de convênio firmando com a prefeitura por meio da Secretaria da Mulher Cultura e Juventude”, pontuou

O prefeito fez questão de reforçar a qualidade da estrutura montada para o evento e as variadas atrações, principalmente a banda Babado Novo.” No sábado trouxemos uma banda de renome nacional, uma estrutura de qualidade desde o som à praça de alimentação, e com segurança para os foliões o que é mais importante”, disse Jerry.

O gestor estendeu os agradecimentos a todos que, direta e indiretamente estavam envolvidos com o sucesso da programação. “Agradecemos as forças de segurança que garantiram uma grande festa sem maiores incidentes, nossa equipe da prefeitura que não parou um só instante para oferecer uma festa do tamanho que Assis Brasil merece, agradecemos os vendedores, expositores, visitantes e foliões que brincaram com alegria. A festa girou a economia da nossa cidade e dos países vizinhos Peru e Bolívia”, comemorou o prefeito.

O carnavassis aconteceu de 12 ao dia 14 de maio, na avenida Raimundo Chaar, foi marcado pela segurança para os foliões durante as o3 noites de festa intensa, que chegou ao fim na madrugada desta segunda-feira 15.

As festividades de 47 anos do aniversário do município trouxeram resultados positivos, movimentou a economia local, tendo em vista que hotéis ficaram lotados mesmo antes da festa acontecer, os mercados movimentados, restaurantes cheios e as barracas de bebidas e alimentação durante as três noites estavam no limite de atendimentos, aquecendo o comércio e geração de emprego e renda.

O município que está na tríplice fronteira também ajudou a movimentar a cidade de Iñapari, com os pratos da culinária peruana saboreados pelos brasileiros.

No sábado 13, a noite mais esperada da programação tinha a participação de uma das mais conhecidas bandas de axé da Bahia, a Polícia Militar fez uma estimativa de público recorde na cidade, para prestigiar a cantora Mari Antunes vocalista da Banda Babado Novo, que cantou mais de duas horas agitando a multidão na avenida.

Outro ponto que merece destaque é que a prefeitura se preveniu diante de eventuais contratempos aos brincantes e visitantes, oportunizando espaço para que 49 barracas de bebidas e alimentação suprissem as necessidades de quem estava no local.

Para o vendedor, senhor Alexandre, o cansaço das noites de trabalho, são recompensados pela boa renda obtida. “Estamos muito satisfeitos com o que o Carnaval de Assis Brasil nos proporcionou neste final de semana, queremos agradecer ao prefeito e toda equipe, está de parabéns! as vendas foram boas e superou minhas expectativas, e ano que vem se Deus quiser estaremos aqui novamente gerando emprego e melhorando a nossa renda”, destacou.

Os esforços da equipe da Prefeitura de Assis Brasil para viabilizar uma folia mais segura e planejada se concretizaram em ações de organização de barracas, limpeza dos espaços, banheiros, envolvimento de diversas forças de segurança do estado, infraestrutura de palco e som de qualidade, tendas e a participação de bandas regionais, estaduais e nacional.

Também foram instaladas grades de segurança ao redor do local para revista o que garantiu uma festa de qualidade e proteção para a população presente.