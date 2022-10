Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, apresenta projetos para o Senador Sérgio Petecão

Na sede da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, apresentou para o Senador Sérgio Petecão os principais projetos de sua gestão para o desenvolvimento da agricultura familiar. Participaram do encontro o coordenador da AMAC, Marcus Frederik, o vereador de Assis Brasil, Jura Pacheco e o presidente da COOPERACRE, José de Araújo.

Na oportunidade o prefeito fez uma apresentação sobre os avanços do município na política de desenvolvimento da cadeia produtiva do café. O gestor mostrou o viveiro que o município implantou, a assistência técnica oferecida aos produtores e as parcerias que já foram firmadas.

Segundo Jerry, o município conseguiu plantar mais de 100 mil mudas de café no ano passado. Isso foi possível graças a parceria pública/privada entre a prefeitura, o empresário do ramo de viveiros e a COOPAEB, a Cooperativa de Produtores e Extrativistas de Assis Brasil.

Este ano o novo viveiro já possui cerca de 250 mil mudas, as quais serão vendidas para produtores locais e de outras cidades do Alto Acre. O objetivo, segundo o prefeito, é chegar ao final de sua gestão com meio milhão de mudas plantadas.

“Desde o ano passado acompanho essa luta do prefeito Jerry em busca de melhorias para a agricultura familiar. Assis Brasil vai se tornar referência na produção de café e o nosso mandato de Senador apoia essa iniciativa”, comentou o Senador Petecão.

O prefeito e o presidente da COOPAEB, juntamente com a Câmara de Vereadores de Assis Brasil, irão apresentar as principais demandas ao senador para destinação de recursos via emenda parlamentar. No ano passado, a pedido do prefeito Jerry, o senador destinou recursos para a compra de um secador de café. O equipamento já está em fase de licitação e vai beneficiar todos os produtores de café do município.

“Agradeço ao Senador Petecão por reservar um tempo em sua agenda para nós ouvir. Tenho certeza do apoio do senador para este projeto que vai gerar muita renda para as famílias rurais de Assis Brasil”, comentou Correia.