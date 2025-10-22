Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, agradece parcerias e reforça cooperação com o Deracre para 2026

Na manhã desta quarta-feira(22), o prefeito Jerry Correia esteve em Rio Branco, onde foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Ximenes. O encontro teve como principal objetivo agradecer pelas importantes parcerias firmadas entre o órgão estadual e a Prefeitura de Assis Brasil ao longo deste ano.

Durante 2025, o Deracre foi um grande aliado do município, apoiando diretamente na recuperação de mais de 120 km de ramais, na aplicação de 400 toneladas de massa asfáltica e na reconstrução da ponte do Poço da Balsa, cuja ordem de serviço já foi assinada e as obras devem começar nas próximas semanas.

Além disso, a parceria também garantiu apoio logístico e estrutural para a zona urbana e rural, com o transporte de equipamentos, insumos para a construção de pontes, recuperação de ruas e até doação e cessão de combustíveis que fortaleceram os trabalhos nos ramais.

O prefeito destacou que essa colaboração foi essencial para melhorar a mobilidade e o acesso das comunidades rurais, beneficiando diretamente os produtores e famílias do interior.

“Foi uma parceria que trouxe resultados concretos e melhorou a vida das pessoas. Agradeço à presidente Sula e a toda equipe do Deracre pelo comprometimento com Assis Brasil. Já estamos atentos e planejando juntos as ações para o próximo verão de 2026”, ressaltou Jerry Correia.

O encontro também serviu para alinhar novos investimentos e estratégias para o próximo ano, garantindo a continuidade das ações que fortalecem o desenvolvimento e a infraestrutura do município.