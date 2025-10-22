Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, agradece parcerias e reforça cooperação com o Deracre para 2026

Publicados

22 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

Na manhã desta quarta-feira(22), o prefeito Jerry Correia esteve em Rio Branco, onde foi recebido pela presidente do Deracre, Sula Ximenes. O encontro teve como principal objetivo agradecer pelas importantes parcerias firmadas entre o órgão estadual e a Prefeitura de Assis Brasil ao longo deste ano.

Durante 2025, o Deracre foi um grande aliado do município, apoiando diretamente na recuperação de mais de 120 km de ramais, na aplicação de 400 toneladas de massa asfáltica e na reconstrução da ponte do Poço da Balsa, cuja ordem de serviço já foi assinada e as obras devem começar nas próximas semanas.

Além disso, a parceria também garantiu apoio logístico e estrutural para a zona urbana e rural, com o transporte de equipamentos, insumos para a construção de pontes, recuperação de ruas e até doação e cessão de combustíveis que fortaleceram os trabalhos nos ramais.

O prefeito destacou que essa colaboração foi essencial para melhorar a mobilidade e o acesso das comunidades rurais, beneficiando diretamente os produtores e famílias do interior.

“Foi uma parceria que trouxe resultados concretos e melhorou a vida das pessoas. Agradeço à presidente Sula e a toda equipe do Deracre pelo comprometimento com Assis Brasil. Já estamos atentos e planejando juntos as ações para o próximo verão de 2026”, ressaltou Jerry Correia.

Leia Também:  Governo e Prefeitura de Assis Brasil realizam grande ação social do programa "Juntos pelo Acre"

O encontro também serviu para alinhar novos investimentos e estratégias para o próximo ano, garantindo a continuidade das ações que fortalecem o desenvolvimento e a infraestrutura do município.

Tudo Sobre Política II

Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas

Publicados

9 horas atrás

em

22 de outubro de 2025

Por

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Departamento de Limpeza Pública em parceria com a Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços, ECOPS, continua com os serviços de manutenção e limpeza dos cemitérios das vilas e cidade.

45 homens realizam os serviços de roçagem, rastelagem, retirada de entulhos e pintura de túmulos. No perímetro urbano os serviços são realizados boa cemitérios São João Batista, no centro e o Jardim da Paz, na Estrada Nova Olinda. Haverá também a jardinagem e pintura.

Os serviços de roçagem nos cemitérios das vilas Assis Brasil e Santa Rosa foram finalizados pela gestão e a retirada de entulhos foi realizado pelo Deracre. Os cemitérios das vilas São Pedro, Santa Luzia e demais também receberão os serviços de limpeza e retirada de entulhos para o Dia dos Finados.

“É a gestão do prefeito Zequinha Lima zelando pela memória dos nossos entes queridos”, cita Edna Fonseca, Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e
Sustentabilidade

Fábio Novo, Coordenador do Departamento de Limpeza Pública do município destaca que que nas duas próximas semanas os serviços serão intensificados.

Leia Também:  Governo e Prefeitura de Assis Brasil realizam grande ação social do programa "Juntos pelo Acre"

“Estaremos nos próximos dias intensificando os serviços dos cemitérios para que no Dia dos Finados as pessoas possam visitar seus entes queridos e encontrar tudo limpo e organizado. Além da roçagem haverá a retirada de todo o entulho e pintura dos mútulos. São mais de 45 homens atuando neste momento”, pontuou Novo.

COMENTE ABAIXO:
