Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanha de perto a reforma da Escola Simon Bolívar

A vereadora Lucélia Borges esteve na sessão desta terça-feira (25) onde apresentou algumas reivindicações solicitando melhorias para o município de Brasileia. Ao dar início ao seu pronunciamento na tribuna da Câmara, a parlamentar convidou todos os vereadores para participarem de uma reunião que acontecerá na comunidade do bairro Alberto Castro para tratar de assuntos como desobstrução de bueiros, limpeza, capina e outros.

Dando continuidade em seus pedidos, a vereadora Lucélia Borges se associou ao vereador Djailson na reivindicação do do bairro Nazaré, onde acrescentou o pedido de melhorias nos pontos críticos na parte em que termina o asfalto e impede que o transporte escola recolha os alunos do final, no trecho que não tem asfalto. Tem também a questão da iluminação da quadra e a reposição das lâmpadas das ruas do bairro Nazaré.

A parlamentar agradeceu a secretária Raissa por ter disponibilizado um transporte para atender a demanda da Escolinha Nova Esperança que é fruto de um trabalho voluntário sem fins lucrativos e tem ajudado muitas crianças e adolescentes.

Por fim, a vereadora Lucélia Borges reafirmou o seu compromisso com a população, colocando o seu mandato a disposição para buscar o melhor para a população do município de Brasileia e sempre prezando pela união entre os poderes e reforçando a valorização das políticas públicas.