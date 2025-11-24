Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanha ações do Programa de Incentivo ao Plantio de Café

Publicados

24 de novembro de 2025

Tudo Sobre Política II

Na manhã desta segunda-feira(24), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para acompanhar de perto o andamento do Programa de Incentivo ao Plantio de Café, uma iniciativa que fortalece a produção rural e garante mais oportunidades aos agricultores do município.

Durante a visita, a equipe técnica apresentou o trabalho de distribuição de 220 mil mudas de café, acompanhadas de adubo, destinadas aos produtores que desejam continuar ampliando suas áreas produtivas ou iniciar o plantio pela primeira vez.

Os agricultores foram convocados por meio de edital público, que abriu chamamento para todos os interessados em participar do programa. O prazo para as inscrições está chegando ao fim: dias 28 e 29 são os últimos dias para garantir a participação.

A Prefeitura reforça que ainda há tempo para que os produtores procurem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e assegurem suas mudas e insumos.

A gestão municipal segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar e desenvolver a economia de Assis Brasil, garantindo apoio técnico e incentivos para quem produz no campo.

Notícias relacionadas:
Propaganda

Tudo Sobre Política II

Prefeito Carlinhos do Pelado prestigia inauguração da Ponte da Sibéria e destaca integração regional

Publicados

13 minutos atrás

em

24 de novembro de 2025

Por

O prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, participou da cerimônia de inauguração da Ponte da Sibéria, em Xapuri. A obra, considerada uma das mais importantes da região nos últimos anos, representa um avanço significativo para a mobilidade urbana e para a integração entre os municípios do Alto Acre.

A nova estrutura facilita o deslocamento da população que vive na região da Sibéria, em Xapuri, além de contribuir para o fortalecimento das relações sociais e econômicas entre as cidades vizinhas. A entrega reforça o compromisso do governo estadual em ampliar a infraestrutura e melhorar as condições de tráfego na região.

Durante o evento, o prefeito Carlinhos parabenizou o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, a presidente do DERACRE, Sula, e o prefeito de Xapuri, Maxsuel, reconhecendo o empenho conjunto para a conclusão da obra. Segundo ele, a ponte simboliza “mais um passo importante para o desenvolvimento do povo acreano”.

A inauguração reuniu autoridades, lideranças comunitárias e moradores, celebrando um momento histórico para Xapuri e para todo o Alto Acre, que passa a contar com uma ligação mais segura, moderna e eficiente.

POLÍTICA

Política3 horas atrás

Modernização, segurança jurídica e reconhecimento: IEPTB-AC realiza evento marcante com autoridades do Acre

IEPTB-AC promove evento de avaliação dos serviços oferecidos pelos cartórios no estado em 2025. O Instituto de Estudos de Protesto...
Política3 dias atrás

Retirada de tarifa dos EUA impulsiona produtos do Acre, e presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, celebra vitória diplomática

Após derrubar tarifaço, Jorge Viana projeta salto histórico das exportações do Acre para os EUA A retirada da tarifa de...
Política3 dias atrás

TCE-AC realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco para avaliar estrutura, atendimento e uso dos recursos públicos

Tribunal de Contas realiza fiscalização simultânea nas UPAs de Rio Branco. O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC)...

POLÍCIA

Polícia5 dias atrás

Família de Paulo Lopes Rodrigues denuncia difamações e exige justiça por atrocidade em Brasiléia

Após morte de Paulo Lopes Rodrigues, família repudia difamações e clama por justiça em Brasiléia. A família de Paulo Lopes...
Polícia1 semana atrás

Adolescente morre após reagir a abordagem policial durante ronda no bairro Triângulo, em Rio Branco

Confronto em ponto de tráfico termina com adolescente morto pela PM – Foto: Asscom/PM-AC Um adolescente de 16 anos, identificado...
Polícia2 semanas atrás

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao ficar presa em draga no Bairro Bela Vista, em Assis Brasil

Mulher tem couro cabeludo arrancado ao manusear draga no rio Acre, em Assis Brasil Uma mulher sofreu um gravíssimo acidente...

EDUCAÇÃO

Educação3 horas atrás

Escola Ruy Lino reúne comunidade em grande celebração do Projeto Consciência Negra em Brasileia

A Escola Ruy Lino, no município de Brasileia, promoveu na noite desta sexta-feira (21) uma grande celebração em homenagem ao...
Educação3 horas atrás

Escola Socorro Frota celebra encerramento do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Socorro Frota, realizou nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...
Educação4 horas atrás

Escola Menino Jesus realiza culminância do Projeto Consciência Negra com apresentações culturais e exposição de trabalhos

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da equipe da Escola Menino Jesus, promoveu nesta sexta-feira (21) a culminância do Projeto...

CONCURSO

Concurso2 semanas atrás

Santa Rosa do Purus lança pacote de cursos gratuitos para qualificação profissional em parceria com IEPTEC

Prefeitura de Santa Rosa do Purus lança novos cursos gratuitos de qualificação profissional – Foto: Assessoria/ Secom A Prefeitura de...
Concurso2 semanas atrás

Escola Sesc abre processo seletivo para novos alunos do ano letivo de 2026 em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio no Acre – Sesc no Acre, realiza de 10 a 17 de novembro as inscrições...
Concurso3 meses atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...

ESPORTE

Esporte3 horas atrás

Grande final do Mountain Bike movimenta Brasiléia e reúne competidores do Acre e do Peru

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia – Foto: Secom/ Prefeitura de Brasielia A...
Esporte5 dias atrás

Prefeitura de Brasileia promove campeonato que fortalece atletas e comunidade do Km 26

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, tem reafirmado seu compromisso com o esporte e o bem-estar da população ao...
Esporte1 semana atrás

Brasiléia promove o primeiro torneio de Bets e fortalece calendário esportivo do município

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria de Cultura e da Gerência de Esportes, promoveu com grande êxito o...

