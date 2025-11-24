Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, acompanha ações do Programa de Incentivo ao Plantio de Café

Na manhã desta segunda-feira(24), o prefeito Jerry Correia esteve na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para acompanhar de perto o andamento do Programa de Incentivo ao Plantio de Café, uma iniciativa que fortalece a produção rural e garante mais oportunidades aos agricultores do município.

Durante a visita, a equipe técnica apresentou o trabalho de distribuição de 220 mil mudas de café, acompanhadas de adubo, destinadas aos produtores que desejam continuar ampliando suas áreas produtivas ou iniciar o plantio pela primeira vez.

Os agricultores foram convocados por meio de edital público, que abriu chamamento para todos os interessados em participar do programa. O prazo para as inscrições está chegando ao fim: dias 28 e 29 são os últimos dias para garantir a participação.

A Prefeitura reforça que ainda há tempo para que os produtores procurem a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e assegurem suas mudas e insumos.

A gestão municipal segue trabalhando para fortalecer a agricultura familiar e desenvolver a economia de Assis Brasil, garantindo apoio técnico e incentivos para quem produz no campo.