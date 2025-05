Prefeito cumpre agenda no Ministério do Esporte e garante recursos para Campeonato em Porto Walter

A Prefeitura promoveu uma comemoração especial pelo Dia do Gari, na manhã desta quarta-feira,21, reunindo os servidores da limpeza pública no Complexo de Esportivo da cidade. O evento contou com um café da manhã, sorteio de prêmios e homenagens aos profissionais que, todos os dias, mantêm a cidade limpa e bem cuidada.

O prefeito Zequinha Lima, presente na celebração, fez questão de agradecer pessoalmente o empenho de cada trabalhador. “Essa é uma data especial para reconhecer aqueles que fazem um trabalho fundamental para o nosso município. Agradeço a dedicação de cada gari, cada margarida,que todos os dias enfrentam o sol e a chuva para garantir uma cidade mais limpa para todos nós”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Obras, Carlos Alves, também prestou homenagens. “O que nós podemos fazer por Cruzeiro do Sul é o melhor por todos. Agradeço o empenho de cada um desses homens e mulheres que estão nas ruas todos os dias, desenvolvendo um trabalho tão bonito e importante”, destacou.

O servidor Paulo Sérgio, motorista do caminhão de coleta, destacou a importância do reconhecimento. Segundo ele , em todos os anos a gestão tem realizado a homenagem. “Hoje somos valorizados. É um trabalho difícil, mas a gente faz com alegria, por Deus e pela sociedade. Trabalhamos debaixo de sol, de chuva mas seguimos firmes”, disse emocionado.

Maria Vangela Marques, também servidora da limpeza, compartilhou a emoção de participar do evento. “Eu fico muito feliz porque as vezes encontramos gente na rua que nos maltrata, mas aqui na gestão somos reconhecidos. Isso é importante. Ganhei um ventilador no sorteio, e estava mesmo precisando”,declarou.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou ainda que a gestão continuará valorizando o trabalho dos servidores , tratando todos com dignidade. “Temos que tirar o chapéu para os garis, que cuidam da cidade com dedicação. Se a cidade passar um dia sem o trabalho deles, todos vão perceber. Vamos melhorar ainda mais a coleta de lixo e entulho para termos uma cidade cada vez mais bonita”, afirmou.