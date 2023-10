Prefeito César e Guarsonio entrega 25 canoas motorizadas para famílias de produtores de Porto Walter

O trabalho de mais 25 famílias produtoras da zona rural de Porto Walter foi fortalecido na manhã deste Domingo (15), quando o Prefeito César Andrade e o vice Guarsonio Melo, na Rua Estephan Barbary, realizaram a entrega de mais 25 canoas de alumínio motorizadas de 8 e 12 metros para escoamento da produção agrícola.

É a sétima entrega do tipo para fortalecimento de famílias que vivem da agricultura familiar durante a gestão de César Andrade. A Prefeitura já entregou maquinários, criou o projeto de café com mais de 32 mil mudas distribuídas, e entregou placas solares, despolpadeira de frutas, engenhos de cana e kits de casa de farinha. Os investimentos fazem parte dos R$3 milhões entregues no aniversário da cidade e dia 23 de setembro, no 8º Festival do Milho, onde 392 famílias foram beneficiadas. Após a entrega esse número salta para 800 famílias produtoras assistidas pela administração.

Acompanhado de produtores, do Presidente da Câmara, Robson Rodrigues e do vereador Rosildo, e secretários o Prefeito César Andrade, destacou que com a união de forças é possível fazer a diferença na vida da população, num esforço pelo desenvolvimento da cidade. O gestor reforçou os recursos empregados para fortalecer a agricultura como a reabertura dos ramais.

“A prova de que com união do nosso trabalho, de uma equipe sempre pronta pra fazer, a gente segue superando as dificuldades e trabalhando para melhorar a vida das pessoas”, conta o Prefeito.

Produtor do Rio Cruzeiro do Vale, seu Assis Ferreira já trabalha há 25 anos com a produção de farinha e banana. Seu sonho é ver Porto Walter como um dos polos produtivos do Acre. “Muitas vezes a gente já enalteceu o apoio que o Prefeito tem dado a agricultura, e mais uma vez estamos aqui pra agradecer o que ele tem feito pelos produtores, porque a gratidão do povo é imensa”, disse.