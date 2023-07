Prefeito César Andrade visita projeto e garante escolinha de futebol em Porto Walter

O prefeito do município de Porto Walter, César Andrade, prestigiou os jogos femininos da Escolinha de Futebol Adir Pereira, sediados na Quadra Aderlan da Silva. As ações agregam meninos e meninas de Porto Walter.

No total, mais de 180 crianças estarão envolvidas nas atividades, pelo período de duas semanas, que contam com o apoio da Prefeitura por meio do Departamento de Esportes.

A recepção ao gestor municipal foi calorosa. Recebido aos abraços e gestos de carinho pelas crianças, o Prefeito garantiu que em breve o município terá sua própria escolinha de futebol para crianças e adolescentes.

O objetivo, segundo ele, será inserir as crianças nos projetos sociais e tirá-los da margem da exclusão e da vulnerabilidade social.

“Quero ver as crianças assistidas pelas ações de nossa gestão. E a gente ver a adesão a esse projeto do nosso amigo Adir, que de maneira voluntária, com o nosso apoio, está na cidade fazendo a alegria delas. Mas, já adianto que em breve o nosso município terá sua própria escola para a gente descobrir novos talentos”, disse o gestor.