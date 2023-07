Prefeito César Andrade visita plantios após prefeitura distribuído 32 mil mudas de café em Porto Walter

A fim de fortalecer as cadeias produtivas e ampliar a produção agrícola familiar, a Prefeitura de Porto Walter tem investido recursos financeiros e materiais para incentivar a produção de café. No total, 32 mil mudas já foram distribuídas para os produtores rurais.

Nesta Quarta-feira (12), o Prefeito César Andrade e o Secretário de Agricultura Jorge Barbary visitaram os plantios no Ramal Gleba Minas. Segundo o Prefeito, a administração municipal seguirá investindo no café e buscando diversificar as cadeias produtivas. “É uma satisfação ter iniciado este projeto sob a nossa gestão e ter testemunhado a germinação e os primeiros grãos. Seguiremos investindo nas mãos de quem produz e nos ajuda a construir o nosso município”, disse César Andrade.

O Secretário Jorge Barbary destaca que a Prefeitura buscará melhorar cada vez mais a vida dos produtores. “Com a melhoria da produção o pequeno passa a ser grande. Ganha o produtor, ganha a indústria e ganha o município”, pontuou.

Na cafeicultura, os resultados colhidos serão sempre proporcionais à extensão dos cuidados que você teve ao longo do ano agrícola. “Quanto mais caprichado for o manejo, mais vigor a lavoura terá e, assim, poderá oferecer o melhor de si em forma de produtividade e qualidade, esse é o foco aqui na minha produção”, disse o produtor de café, Zezinho Correia.