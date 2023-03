Prefeito César Andrade retoma as obras de construção do Centro Cultural de Porto Walter

O município de Porto Walter tem novos canteiros de obras de recuperação de ruas executados pela Prefeitura por meio da Secretaria de Obras. A primeira fase aconteceu no verão de 2022. Agora, em 2023, as máquinas da Prefeitura voltam com força total.

Segundo a Secretaria de Obras, os serviços estão acontecendo mesmo no período de inverno. “Estamos aproveitando a estiagem para iniciar os serviços emergenciais e aos poucos vamos avançando. O resultado virá e quem ganha é a população e os proprietários de veículos que ganham comodidade e trafegam sem transtorno”, diz Erisson Fernandes (batata).

Além dos serviços de recuperação de ruas, a Prefeitura intensificou a roçagem nas ruas da cidade.

Nesta quarta-feira (08), as duas linhas de serviços se concentraram no bairro da Pista Velha. “Nossa equipe da obra não mede esforços para ajudar a população com os serviços prestados nas ações do nosso mandato. E eu quero parabenizar e agradecer os nossos servidores”, diz o Prefeito.

Os moradores agradecem a Prefeitura. “É um serviço que garante nosso direito de ir e vir sem transtorno. O trabalho que o Prefeito César está fazendo está a cada dia transformando a cidade em um ambiente melhor para viver”, testemunham.

