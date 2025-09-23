Prefeito César Andrade recebe superintendente do Incra que anuncia R$ 408 mil em créditos liberados para assentados do Cruzeiro do Vale

Para reafirmar o apoio da Prefeitura com as ações que fortalecem a agricultura, o Prefeito César Andrade recebeu nesta Segunda-feira (22) o Superintendente do Incra no Acre, Márcio Américo, que anunciou a liberação de R$ 408 mil em créditos de instalação – modalidade Fomento Mulher. Os recursos beneficiarão 51 famílias do Projeto de Assentamento Cruzeiro do Vale, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo geração de renda.

Na ocasião, foram assinados na Secretaria de Agricultura os contratos que garantem o acesso ao crédito, fruto de uma política do Governo Federal voltada ao incentivo da produção rural e ao apoio às mulheres assentadas.

O prefeito destacou a importância da parceria. “Esse investimento é fundamental para melhorar a vida das famílias assentadas, garantindo condições para que possam produzir mais e com mais qualidade. É uma conquista que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do campo, fruto de um Termo de Cooperação Técnica que nossa gestão mantém com o INCRA”, lembrou.

O superintendente do Incra ressaltou que o crédito do Fomento Mulher tem papel decisivo na autonomia econômica feminina. “Esse recurso chega diretamente às mulheres assentadas, permitindo que elas invistam em projetos produtivos e sustentáveis, gerando renda e fortalecendo a economia local”, afirmou.