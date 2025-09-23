Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Prefeito César Andrade recebe superintendente do Incra que anuncia R$ 408 mil em créditos liberados para assentados do Cruzeiro do Vale

23 de setembro de 2025

Para reafirmar o apoio da Prefeitura com as ações que fortalecem a agricultura, o Prefeito César Andrade recebeu nesta Segunda-feira (22) o Superintendente do Incra no Acre, Márcio Américo, que anunciou a liberação de R$ 408 mil em créditos de instalação – modalidade Fomento Mulher. Os recursos beneficiarão 51 famílias do Projeto de Assentamento Cruzeiro do Vale, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo geração de renda.

Na ocasião, foram assinados na Secretaria de Agricultura os contratos que garantem o acesso ao crédito, fruto de uma política do Governo Federal voltada ao incentivo da produção rural e ao apoio às mulheres assentadas.

O prefeito destacou a importância da parceria. “Esse investimento é fundamental para melhorar a vida das famílias assentadas, garantindo condições para que possam produzir mais e com mais qualidade. É uma conquista que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do campo, fruto de um Termo de Cooperação Técnica que nossa gestão mantém com o INCRA”, lembrou.

O superintendente do Incra ressaltou que o crédito do Fomento Mulher tem papel decisivo na autonomia econômica feminina. “Esse recurso chega diretamente às mulheres assentadas, permitindo que elas invistam em projetos produtivos e sustentáveis, gerando renda e fortalecendo a economia local”, afirmou.

Prefeito Jerry Correia entrega convites para a 1ª ExpoFronteira que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de outubro

18 horas atrás

em

22 de setembro de 2025

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, iniciou nesta semana a entrega dos convites oficiais para a 1ª ExpoFronteira, que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de outubro, no município de Assis Brasil.

A primeira entrega foi realizada ao prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, fortalecendo a parceria entre os municípios da região do Alto Acre. Em seguida, Jerry Correia entregou o convite ao prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, e ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, demonstrando a importância de envolver toda a região e a capital acreana neste grande evento.

Segundo o prefeito Jerry Correia, a ExpoFronteira promete movimentar a economia local, gerar oportunidades e fortalecer a integração entre os municípios acreanos e os países vizinhos.

“Estamos preparando uma festa histórica para o nosso povo e também para todos os visitantes. A ExpoFronteira é um marco para Assis Brasil, e queremos que os prefeitos e autoridades de todo o Acre participem conosco desse momento”, destacou.

A 1ª ExpoFronteira contará com shows musicais, rodadas de negócios, feira de exposição, oportunidades de emprego, cursos de capacitação e muito mais, consolidando-se como um dos maiores eventos do Acre.

Política6 horas atrás

Ministério Público apura negligência do prefeito Tião Bocalom no atendimento do ensino de crianças com Transtorno do Espectro autistas em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu dois procedimentos administrativos para apurar graves violações do direito à educação...
Política21 horas atrás

Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir acesso antes do inverno

Morador do ramal Copaíba faz o que a Prefeitura de Bujari não faz: produtor rural usa próprio trator para garantir...
Política3 dias atrás

Disputa pelo Governo do Acre em 2026: Bocalom evita apoiar Mailza e insinua que pode ser candidato, apesar da recomendação de Gladson

A corrida pelo Governo do Acre em 2026 começa a ganhar contornos cada vez mais tensos dentro da própria base...

Polícia1 semana atrás

Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Polícia1 semana atrás

Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia

A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Polícia1 semana atrás

Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força

O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...

Educação6 dias atrás

Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha

A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Educação2 semanas atrás

Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Assis Brasil promove ação de saúde e educação na Escola municípal Sandoval Batista

Alunos passaram por avaliação de saúde para garantir bem-estar e merenda escolar de qualidade

Concurso2 semanas atrás

Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco

Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Concurso2 semanas atrás

Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade

Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Concurso3 semanas atrás

Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia

Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...

Esporte18 horas atrás

Prefeito Zequinha Lima abre Copão do Vale do Juruá com seis seleções e premiação de R$ 5 mil

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul abriu na noite desta segunda-feira, 22, no Estádio o Cruzeirão, o Copão...
Esporte4 dias atrás

Esporte nos 121 anos de Cruzeiro do Sul: Prefeito Zequinha Lima abre a Super Copa das vilas

O prefeito Zequinha Lima abriu nesta quinta-feira, 18, no Estádio O Cruzeirão, a Super Copa das Vilas, que prossegue até...
Esporte4 dias atrás

Epitaciolândia celebra bicampeonato do Futsal Sub-17 e prefeito Sérgio Lopes destaca a força do esporte na cidade

Bicampeãs! Epitaciolândia conquista novamente o Campeonato Acreano de Futsal Sub-17 O esporte de Epitaciolândia vive um momento de celebração! O...

