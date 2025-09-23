Tudo Sobre Política II
Prefeito César Andrade recebe superintendente do Incra que anuncia R$ 408 mil em créditos liberados para assentados do Cruzeiro do Vale
Para reafirmar o apoio da Prefeitura com as ações que fortalecem a agricultura, o Prefeito César Andrade recebeu nesta Segunda-feira (22) o Superintendente do Incra no Acre, Márcio Américo, que anunciou a liberação de R$ 408 mil em créditos de instalação – modalidade Fomento Mulher. Os recursos beneficiarão 51 famílias do Projeto de Assentamento Cruzeiro do Vale, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo geração de renda.
Na ocasião, foram assinados na Secretaria de Agricultura os contratos que garantem o acesso ao crédito, fruto de uma política do Governo Federal voltada ao incentivo da produção rural e ao apoio às mulheres assentadas.
O prefeito destacou a importância da parceria. “Esse investimento é fundamental para melhorar a vida das famílias assentadas, garantindo condições para que possam produzir mais e com mais qualidade. É uma conquista que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do campo, fruto de um Termo de Cooperação Técnica que nossa gestão mantém com o INCRA”, lembrou.
O superintendente do Incra ressaltou que o crédito do Fomento Mulher tem papel decisivo na autonomia econômica feminina. “Esse recurso chega diretamente às mulheres assentadas, permitindo que elas invistam em projetos produtivos e sustentáveis, gerando renda e fortalecendo a economia local”, afirmou.
Prefeito Jerry Correia entrega convites para a 1ª ExpoFronteira que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de outubro
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, iniciou nesta semana a entrega dos convites oficiais para a 1ª ExpoFronteira, que acontecerá nos dias 03, 04 e 05 de outubro, no município de Assis Brasil.
A primeira entrega foi realizada ao prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, fortalecendo a parceria entre os municípios da região do Alto Acre. Em seguida, Jerry Correia entregou o convite ao prefeito de Xapuri, Maxsuel Maia, e ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, demonstrando a importância de envolver toda a região e a capital acreana neste grande evento.
Segundo o prefeito Jerry Correia, a ExpoFronteira promete movimentar a economia local, gerar oportunidades e fortalecer a integração entre os municípios acreanos e os países vizinhos.
“Estamos preparando uma festa histórica para o nosso povo e também para todos os visitantes. A ExpoFronteira é um marco para Assis Brasil, e queremos que os prefeitos e autoridades de todo o Acre participem conosco desse momento”, destacou.
A 1ª ExpoFronteira contará com shows musicais, rodadas de negócios, feira de exposição, oportunidades de emprego, cursos de capacitação e muito mais, consolidando-se como um dos maiores eventos do Acre.
POLÍTICA
POLÍCIA
EDUCAÇÃO
CONCURSO
ESPORTE
