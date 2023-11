Prefeito César Andrade recebe caminhonete para fortalecer atenção básica de Saúde em Porto Walter

Durante a reunião dos prefeitos com a bancada federal, na sede da Associação dos Municípios do Acre – Amac, nesta sexta-feira, 10, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima abordou um problema que afeta todas as cidades acreanas: a redução dos recursos para a manutenção da saúde.

O gestor pediu apoio dos parlamentares para que, em 2024, não haja diminuição ainda maior do valor repassado às prefeituras para atender a saúde primária.

“Este ano das emendas parlamentares para a saúde dos municípios, de R$ 128 milhões, foram alocados R$ 82. Ficamos com um déficit de R$ 46 milhões do repasse na assistência de saúde e muitos municípios não cumpriram suas metas. Para o próximo ano a meta é de R$ 250 milhões e quero pedir aos parlamentares uma atenção nessa área. Não há como manter uma boa assistência de saúde nos municípios sem essa ajuda das emendas. Posto de saúde nós temos. Precisamos de recursos para mante los”, alertou.