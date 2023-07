Prefeito César Andrade recebe caminhonete 0 km, fruto de emenda do ex-deputado Flaviano Melo

O Fundo Municipal da Secretaria de Saúde de Porto Walter recebeu R$ 330.960,00 (trezentos e trinta mil novecentos e sessenta reais), destinados pelo Deputado Federal Zezinho Barbary. O recurso de emenda extra orçamentária vai custear ações do incremento temporário dos serviços de atenção primária em saúde para cumprimento de metas.

Segundo o Prefeito, com os recursos será possível a Secretaria de Saúde descentralizar e intensificar ações. “São recursos que vem em boa hora para que a nossa gestão execute a política de assistência e de atendimento no SUS. A atenção primária é a porta de entrada dos nossos pacientes, logo ter recursos nos possibilita que as ações aconteçam de maneira efetiva”, enfatiza.

O Prefeito agradece o Deputado, que em menos de seis meses de mandato já garantiu emendas milionárias para o município. “Já temos assegurado mais de R$7 milhões de reais em poucos meses de mandato. Seguiremos mantendo o município adimplente para receber mais e mais recursos. Nossa gestão agradece e celebra os investimentos destinados”, disse.

Do montante assegurado, o Prefeito revela que R$4 milhões serão destinados para construção e recapeamento de ruas na área urbana.