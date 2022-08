Prefeito César Andrade realiza perfuração de mais poços artesianos em escolas de Porto Walter

A Prefeitura de Porto Walter por meio da Secretaria de Educação segue com as ações para ampliar a oferta de água nas escolas municipais da zona rural através da perfuração de poços artesianos. Além dos poços, as unidades de ensino recebem reservatórios (caixas d’água) com capacidade de armazenar mil litros de agua.

Essa semana, o Prefeito César Andrade visitou os serviços de perfuração que ocorrem na Escola de acesso ao Ramal do Besouro anexo da unidade de ensino Helena Nobre, para acompanhar o andamento dos serviços de perfuração.

“Essas conquistas são o reflexo do trabalho que temos realizado na Prefeitura. A Secretaria de Educação seguirá buscando contemplar mais e mais ações para que nossos alunos possam ter acesso facilitado a esse bem tão essencial que é a água”, comentou o Prefeito César Andrade.

Esse é o quarto poço artesiano perfurado em escolas e comunidades indígenas somente nos últimos meses. Outra escola contemplada foi a Antônio Julierme Dantas, no Ramal Gleba Minas.

A Prefeitura no início do ano inaugurou dois abastecimentos de água no Alto Juruá, fruto de recursos federais por emendas parlamentares conforme lembra o Prefeito.

“A gente pretende levar essas ações para mais comunidades e escolas. Queremos ver o sorriso de gratidão no rosto de muitas pessoas igual vimos na Comunidade Esperança e Novo Horizonte quando os moradores viram pela primeira vez uma torneira com água limpa na pia”, relembrou o gestor.