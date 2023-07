Prefeito César Andrade realiza mutirão de ultrassons e atende 95 pacientes em Porto Walter

O relógio marcava 8h00min, quando a agricultora Francisca Ferreira, de 56 anos, esperava ansiosa com os filhos a chegada do helicóptero H-60 L Black Hawk, na Comunidade Três Bocas, no Rio Ouro Preto, que levava a equipe para imunizar as crianças da comunidade.

A localidade é de difícil acesso, e no período do verão o rio é quase inavegável devido à seca severa. Mas, para que os serviços cheguem com facilidade a Secretaria Municipal de Saúde realizou dois dias de missão em oito localidades rurais por meio da Operação Gota, com o apoio da SESACRE e da Força Aérea Brasileira (FAB), que imunizou além dos filhos de Francisca, mais 445 pessoas entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O objetivo da Operação Gota é levar vacinação a áreas de difícil acesso, prevenindo doenças.

“Foi dois dias de ações com excelentes resultados. Os atendimentos vão de encontro com a população que mora distante dos serviços que são oferecidos na cidade, mas que mesmo assim não são esquecidas pela gestão, seja por meio dos itinerantes de saúde, seja por ações como essas que nós nos fazemos presente com uma dose de esperança para prevenir doenças, salvando vidas”, enfatiza a Secretária de Saúde, Ana Flávia Melo.

As ações foram realizadas nas Comunidades Santa Helena, Formigueiro, Esperança, Iracema, Estirão Azul, Três Bocas, Mororó e Roma, neste sábado (22), e domingo, 23.