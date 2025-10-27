Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Tudo Sobre Política II

Prefeito César Andrade propõe PL que cria o jovem aprendiz para garantir primeiro emprego a estudantes de Porto Walter

Publicados

27 de outubro de 2025

Tudo Sobre Política II

O prefeito César Andrade encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei Nº 431/2025, que institui o Programa Jovem Aprendiz Municipal, uma iniciativa apresentada pela Secretaria Municipal de Educação e voltada à geração de oportunidades, qualificação e inserção dos jovens no mercado de trabalho.

O programa tem como meta garantir o primeiro emprego a estudantes da rede pública, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social. A proposta prevê que os jovens aprendizes possam atuar em setores da gestão municipal, recebendo bolsa remunerada, acompanhamento pedagógico e formação profissional.

“Este é um passo decisivo para o futuro da nossa juventude. O programa vai permitir que os jovens aprendam na prática, adquiram experiência e comecem a construir uma trajetória profissional com apoio do poder público. Os vereadores vão apreciar, analisar e votar. É algo inédito para o município”, afirmou o prefeito César Andrade.

De acordo com o Secretário de Educação, o projeto nasce do compromisso da pasta com a formação integral dos estudantes. “Não basta apenas garantir acesso à escola, é preciso criar caminhos reais para que nossos jovens tenham autonomia, renda e perspectivas de futuro”, destacou.

Tudo Sobre Política II

Transporte-SEMTRANS: Prefeitura de Cruzeiro do Sul lança segunda edição do Projeto Idoso no Trânsito

Publicados

3 horas atrás

em

27 de outubro de 2025

Por

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte-SEMTRANS, realizou nesta segunda-feira, 27, no Centro de Convivência do Idoso, o lançamento da segunda etapa do Projeto “Idoso no Trânsito”. A iniciativa é voltada à valorização, orientação e garantia de direitos da população da terceira idade no município.

O projeto oferece serviços de expedição da Carteira de Gratuidade para o transporte municipal e interestadual, emissão do cartão para vagas de estacionamento e palestras educativas sobre segurança, direitos e deveres no trânsito. A ação conta com o apoio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre -AGEAC e da Polícia Militar.

Atualmente, o Centro do Idoso de Cruzeiro do Sul possui cerca de 412 idosos cadastrados, que participam de diversas atividades físicas, culturais e educativas. Durante o evento, os participantes receberam orientações sobre o uso correto das faixas de pedestre, respeito à sinalização e direitos garantidos por lei. A coordenadora do Centro do Idoso, Aparecida Barreto, ressaltou a importância da ação.

“É essencial manter nossos idosos informados sobre seus direitos e deveres no trânsito. Cruzeiro do Sul tem um fluxo intenso de veículos, e a orientação ajuda a evitar acidentes e promover um trânsito mais seguro”, falou.

Leia Também:  Gestão Carlinhos do Pelado apresenta primeiro PPA de sua administração com prioridades e metas de 2026 à 2029

Os idosos atendidos no local destacaram a relevância do projeto. Anésia Ferreira da Silva, uma das beneficiadas, elogiou a iniciativa.

“Vim fazer minha carteira de estacionamento para ter mais direito e respeito no trânsito”, contou.

Já Raimunda da Silva Costa, aproveitou o evento para renovar sua carteirinha de viagem e já planeja um passeio no final do ano. “Acho muito importante. Já usei a carteirinha antes e foi ótimo. Agora quero tirar de novo pra poder viajar no final deste ano”.

A Polícia Militar participou do evento com palestras educativas sobre direitos e garantias do público idoso.

“A parceria com a Prefeitura é fundamental para levar conhecimento e fortalecer a proteção aos idosos. Nosso papel é mostrar que eles têm direitos, devem ser respeitados e compreendidos como parte essencial da sociedade”, afirmou o soldado PM J. Nino.

Segundo o secretário municipal de Trânsito, Jonas Lima, o objetivo é ampliar o acesso dos idosos aos serviços e promover a conscientização sobre segurança e cidadania no trânsito.

“Este é um trabalho que garante direitos e facilita a vida dos nossos idosos”, destacou.

Leia Também:  Prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, garante manutenção dos cemitérios da cidade e das vilas

Jonas Lima explica que os idosos que não foram ao evento poderão acessar os benefícios normalmente.

“Os idosos que não puderam participar do evento também poderão solicitar os serviços diretamente na sede da nossa Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, localizada no Centro Administrativo da Prefeitura, no bairro Miritizal. Para isso, basta apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência”, concluiu o secretário.

