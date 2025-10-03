Prefeito César Andrade participa de programação especial em alusão ao Dia Internacional do Idoso

A Prefeitura de Porto Walter, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta Sexta-feira (03), uma programação especial em alusão ao Dia Internacional do Idoso. O encontro reuniu idosos atendidos pelos programas sociais, em um dia marcado por alegria, confraternização e valorização da melhor idade no Clube Nauana Show.

A ação contou com atividades de lazer, música, dinâmicas recreativas, rodas de conversa, além de momentos de integração com as equipes técnicas da Assistência Social e do CRAS com um almoço coletivo.

Segundo Iriscélia Andrade, Secretária de Assistência Social, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população idosa.

O Prefeito César Andrade esteve no evento acompanhado pelos vereadores Neto Dias e Rosildo Cassiano, Presidente da Câmara. O gestor também parabenizou os participantes e reafirmou a importância de políticas públicas voltadas à inclusão. “Estamos felizes em proporcionar esse dia especial, pois acreditamos que envelhecer com dignidade é um direito que precisa ser garantido”, afirmou.