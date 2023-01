Prefeito César Andrade participa de formatura dos alunos da escola Manoel Moreira em Porto Walter

As Reitoras Rosana Araújo do IFAC – Instituto Federal de Educação do Acre e Guida Aquino , Reitora da UFAC – Universidade Federal do Acre, estão entre centenas de Reitores e Reitoras de todas as instituições federais da educação pública do Brasil, que chegam a Brasília para um histórico encontro com o presidente Lula.

Em suas páginas de rede sociais, as duas celebraram a chegada e classificaram como um encontro histórico, dando ares de que Lula fará um governo voltado para Educação.

Veja o que cada uma das duas disseram em falas emocionadas;

Veja os Vídeos:

Rosana do IFAC e Guida Aquino da UFAC, postam emocionadas a chegada no encontro entre Lula e reitores de todo País pic.twitter.com/In3cEtkO9C — 3 de Julho Notícias (@3dejulhonoticia) January 19, 2023