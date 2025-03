Prefeito César Andrade participa da abertura do ano legislativo e apresenta equipe na Câmara de Porto Walter

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido na manhã desta quinta-feira com a diretora-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, para alinhar ações estratégicas voltadas à infraestrutura do município durante o período do verão.

Preocupado com a trafegabilidade de ruas e ramais, o prefeito já vem planejando, desde janeiro, medidas para garantir melhorias na mobilidade urbana e rural. Como o período chuvoso dificulta a realização de serviços essenciais, a gestão municipal tem intensificado articulações junto aos órgãos estaduais, especialmente o Deracre, para assegurar investimentos e otimizar as ações assim que as condições climáticas forem favoráveis.

Entre os projetos confirmados na parceria, destaca-se a recuperação de ramais, com atenção especial ao Ramal do Icuriã, que receberá investimentos para melhorias em pontos críticos que hoje dificultam o tráfego durante o inverno. Além disso, a Prefeitura e o Governo do Estado devem asfaltar cerca de 3 km no início do Ramal do Icuriã, também conhecido como Ramal do Polo ou Maromba. A obra atende a uma antiga demanda da comunidade e trará benefícios diretos para a economia local, facilitando o escoamento da produção e impulsionando o crescimento da região.

Para o prefeito Jerry Correia, a parceria com o Deracre representa um grande avanço para Assis Brasil. “Estamos trabalhando com planejamento para garantir que, no verão, possamos executar serviços essenciais para nossa população. A recuperação dos ramais e o asfaltamento do Ramal do Icuriã são compromissos que estamos cumprindo, garantindo mais mobilidade e incentivando o desenvolvimento da cidade”, destacou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada na busca por investimentos e parcerias que possibilitem avanços na infraestrutura, contribuindo para o crescimento do município e a melhoria da qualidade de vida da população.