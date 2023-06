Prefeito César Andrade lança operação “Força Total” para reabrir ramais do município de Porto Walter

Assessoria – Na manhã desta terça-feira dia 20, o prefeito do município de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, recebeu em seu gabinete, a nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Acre – SINTEAC.

Na ocasião, o gestor parabenizou a nova diretoria pela vitória, e ressaltou que estará a disposição para o Sindicato da Educação, a nova diretoria assumirá o quadriênio de 2023 há 2027.

Estiveram presentes a Secretária Municipal de administração, Regiane Moreira; A atual presidente do SINTEAC, Elvira Ramos; A presidente eleita, Márcia Lima de Souza da Silva e a Vice-Presidente, Amélia Maria Oliveira Nery.

A posse será realizada na sexta-feira dia 23, no Buffet Art eventos às 18h00, e contará com a presença de toda a categoria da Educação Municipal e Estadual. O sinteac faz parte da história do município e do estado como protagonista, é organizado e faz a diferença na vida dos trabalhadores em Educação.