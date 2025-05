Prefeito César Andrade intensifica serviços da operação e recupera mais para garantir ruas trafegáveis

Nesta sexta-feira, 16, o Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho foi palco de uma das maiores comemorações do Dia das Mães já realizadas em Cruzeiro do Sul. A prefeitura de Cruzeiro do Sul, Governo do Estado e Associação Comercial organizaram um evento grandioso e emocionante, reunindo mais de 7 mil mães em uma noite marcada por alegria, homenagens e muita gratidão.

O local ficou completamente lotado de famílias que participaram de uma programação com muitas atrações. 50 metros de bolo foram servido às mães,além de lanche, teve ainda apresentação cultural, sorteio de um caminhão de prêmios, música ,dança e atividades de integração.

O prefeito Zequinha Lima prestigiou o evento ao lado de sua mãe, dona Cleonice, e destacou a importância da data.

“Esse é um dia especial para a população. A prefeitura já tem a tradição de comemorar o Dia das Mães em praça pública. Neste ano, mudamos a data para permitir que mais mães pudessem participar, especialmente aquelas que trabalham no domingo. Trouxemos a festa para o Complexo Esportivo, um espaço da saúde e da família. Aqui temos um caminhão de prêmios, bolo, brincadeiras, artistas, cantores e muita valorização das nossas mães, que são fundamentais para o crescimento da nossa cidade”, declarou o prefeito.

Emoção e reconhecimento

Entre as milhares de mães presentes, algumas foram sorteadas com prêmios muito aguardados. A dona de casa Ângela Amorin foi a ganhadora de uma geladeira e expressou sua emoção.

“Estou muito feliz mesmo. Desde que peguei a pulseira do sorteio, disse que iria ganhar. E quando falaram que o primeiro prêmio era a geladeira, eu senti que seria minha. E foi!”, comemorou.

Outra história que emocionou o público foi a de Cirleia da Cruz Gomes, que trabalha como gari (conhecidas como “Margaridas”) e cria seis filhos biológicos e dois sobrinhos, filhos da irmã falecida. Homenageada com um vídeo especial, ela também foi premiada com um fogão.

“É uma imensa felicidade ser lembrada novamente. Não tenho vergonha dos meus filhos, sou mãe com orgulho. Toda mãe merece esse reconhecimento, não só hoje, mas todos os dias. Somos guerreiras”, disse emocionada.

Celebração que alcançou todos os cantos da cidade

Mães de todas as regiões da cidade, incluindo comunidades rurais, participaram da comemoração. Samara Lopes, moradora do Passo Fundo, na região do São Luiz, elogiou a organização:

“A festa está maravilhosa. Parabéns ao prefeito Zequinha. Tem dança, exames rápidos, premiação. Estou amando tudo isso”, disse, com esperança de também levar um prêmio para casa.

Até mesmo futuras mamães marcaram presença. Gabriela Barbosa, grávida de seu primeiro filho, estava animada com o evento.

“É um momento de diversão para as mães. Não é só cuidar dos filhos, mas também se distrair. Vim mais pela diversão, e estou adorando”, contou.

Saúde

Não faltou atendimento de saúde na Festa das Mães. Quem foi ao Complexo teve acesso ao teste de PEA, que é a pressão arterial, e teste de glicemia capilar, que afete o nível de açúcar bom sangue.

Valorização da mulher e da família

Mais do que uma festa, a celebração foi um gesto simbólico da gestão municipal em reconhecer o papel das mães e da mulher na sociedade. O prefeito Zequinha Lima enfatizou que a gestão tem investido não apenas em infraestrutura, mas também na saúde e no bem-estar das mulheres.

“Temos muitas mães que fazem parte da nossa gestão. Além de comemorar o Dia das Mães, queremos valorizar a mulher como mãe e como cidadã. A sociedade precisa disso, de momentos de alegria, de saúde e de valorização”, finalizou o prefeito Zequinha.