Prefeito César Andrade inicia serviços de pavimentação nas obras de construção da rua Mamed Cameli

Assessoria – A prefeitura de Epitaciolândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, em parceria com a Secretária Municipal de Meio ambiente e turismo promoveu na manhã do último domingo dia 03, uma corrida rústica no Parque Ambiental Wilson Pinheiro localizado na Comunidade do Nari Bela flor Km 9.

O evento esportivo faz parte das programações desenvolvidas em alusão a semana da pátria, e semana ambiental, tendo em vista que estamos na Semana da Amazônia. Sentenas de atletas prestigiaram o evento que teve maior parte do seu percurso dentro da floresta, sendo 4 voltas para categoria masculina e três voltas para o feminino somando cerca de 10 km no total para o masculino e 9 km para o feminino.

Estiveram presentes no evento o prefeito Sérgio Lopes, Joãozinho Ferreira Secretário Municipal de Cultura e Esporte, Regiane Moreira Secretária Municipal de Administração, Yamar Pinheiro filha do sindicalista Wilson Pinheiro, Servidores municipais e comunidade em geral.

Ao final da corrida a gestão realizou a entrega de premiações para 1º, 2º e 3º Lugar das categorias Feminino e Masculino além de uma premiação especial para o atleta Edilberto (Ed Savage).

O evento contou com a parceria privada do Grupo Pharmapele que reforçou a premiação em dinheiro e doação de diversos brindes, além de oferecer produtos como tônicos, energéticos e protetores solar para os atletas.