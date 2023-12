Prefeito César Andrade inicia montagem da iluminação natalina no município de Porto Walter

Os moradores de Porto Walter já se acostumaram a ser surpreendidos, todo fim de ano, com a beleza da iluminação natalina. As noites nos principais pontos turísticos do centro da cidade, nas praças Vicente Lopes, Imaculada Conceição e Mangueiras recebem colorido especial.

Este ano, a iluminação combinará cores. O Prefeito César Andrade esteve visitando os locais que abrigarão milhares de luzes. “Vai ser um Natal a altura do que nossa população merece. Vai ser uma ornamentação muito bonita”, garantiu o Prefeito.

Os entornos dos espaços começam a receber atenção especial da Secretaria de Obras, que realiza limpeza e roçagem.

“Estamos promovendo a limpeza dos espaços, com capina, roçagem e poda das árvores. As luzes de pisca-pisca já começam a ser instaladas, e nosso planejamento é que em breve montemos as árvores de natal”, comentou a Secretária de Saúde Ana Flávia Melo que coordena as ações juntamente com a servidora Lurdes Rodrigues.

Boa parte dos serviços públicos de ornamentação, pintura e decoração são feitos com mão de obra de servidores públicos.