Prefeito César Andrade inicia 2024 com pagamento em dia aos servidores de Porto Walter

O Prefeito César Andrade recebeu na tarde desta Quinta-feira (25), o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel Batista e membros do Governo do Estado, acompanhado pelo Coordenador Municipal Manoel Coelho, para a assinatura do Termo de Cooperação Técnica, que prevê a contemplação do município com 700 cestas básicas.

“Essa ajuda comunitária foi em resposta ao período de estiagem do ano passado que resultou na seca de alguns rios e afetou severamente alguns municípios do estado do Acre. Nesse período houve falta de água potável, dificuldade na prática de pesca, aparecimento de doenças, entre outros”, justificou Batista.

As cestas básicas já estão no município, que em breve deverá iniciar a distribuição às famílias. Segundo a gestão, a ajuda humanitária será direcionada a atender ribeirinhos de rios de difícil acesso do município.

O Prefeito fez questão de agradecer a parceria com os órgãos estaduais. “A gente trabalha lado a lado. Lembro quando o município foi atingido pela alagação em 2021, tivemos o apoio técnico da Defesa Estadual para o reconhecimento nacional. E agora, o município recebe essa ajuda. Que as boas parcerias se mantenham e se estreitem a cada dia”, disse o gestor.