Prefeito César Andrade inaugura decoração natalina em três Praças no centro de Porto Walter

Luzes de natal são acesas em Porto Walter – Foto: Assessoria

A magia do Natal encheu de brilho o espírito de centenas de portovaltenses, quando a Prefeitura inaugurou a decoração natalina nas Praças Vicente Lopes, Imaculada Conceição e das Mangueiras, no centro da cidade após a procissão em honra a padroeira da cidade.

Os espaços ficaram mais atrativos. Árvores, túnel, postes, casa do Papai Noel e três árvores de natal são alguns dos atrativos da decoração temática que usou mais de 150 mil microlâmpadas.

O Prefeito César Andrade, ao lado do vice Guarsônio Melo e do Deputado Federal eleito Zezinho Barbary acendeu as iluminações especiais para o fim de ano. O Prefeito lembrou que o Natal é período de reflexão e de renovar as esperanças para o novo ano que se aproxima.

“Que as luzes acendam as esperanças para enxergarmos além dos problemas. Tivemos muitos obstáculos neste ano, mas com fé em Deus conseguimos superar, estamos fechando 2022 com resultados positivos e iremos continuar trabalhando para que Porto Walter seja um lugar digno para cada morador”, disse.

Famílias inteiras foram prestigiar as luzes natalinas e aproveitaram para fazerem seus registros fotográficos da decoração. Na solenidade o Prefeito confirmou que haverá a tradicional distribuição de presentes para as crianças da zona urbana e rural. Esse ano, a decoração recebeu o apoio do Governo do Acre.