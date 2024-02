Prefeito César Andrade garante atendimento de saúde em comunidades rurais de Porto Walter

Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém serviço essenciais para a população neste período carnavalesco. Nesta segunda-feira,12, todas as Unidades Básicas de Saúde do município estão abertas, oferecendo atendimento à população. Na terça-feira,13, devido ao feriado de Carnaval, todas as unidades estarão fechadas. Na quarta-Feira de cinzas, 14, as UBSs estarão abertas a partir das 13 horas.

Os serviços de coleta de lixo e limpeza pública são mantidos normalmente neste período. A equipe operacional trabalhará normalmente nesta segunda-feira, realizando roçagem e retirada de entulhos.

“Mesmo durante o feriadão, o serviço de coleta de resíduos domésticos não para. Na segunda-feira, o funcionamento é normal também com roçagem e remoção de entulhos”, cita o secretário Municipal de Meio Ambiente, Ygoor Neves.

Serviços no Carnaval

Quando os foliões vão embora do Gamelão da Praça Orleir Cameli, as 3 horas da manhã, um grupo de 40 trabalhadores, recolhe o lixo do local.

“Garantimos que a cidade já amanheça limpa nos dias seguintes às festividades. Para finalizar o período, faremos uma limpeza completa em todo o centro da cidade, da praça de alimentação à praça de táxi” , citou o secretário.

Também durante o Carnaval, a Secretaria de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária estua na inspeção das barracas, garantindo que as normas sanitárias sejam seguidas.

Uma barraca do Serviço de Atendimento Especializado –SAE, está presente para fornecendo preservativos e informações sobre a Profilaxia Pré-Exposição – PrEP.

No que se refere à mobilidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito -SEMTRANS, está implementando medidas para garantir um trânsito seguro para os pedestres e veículos que circulam no entorno da festividade.

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul reforça a importância da colaboração da população, pedindo que os motoristas e pedestres estejam atentos às orientações dos agentes de trânsito e respeitem as sinalizações temporárias durante o Carnaval Cultural Magid Almeida. A orientação é que os foliões adotem um motorista da rodada, ou utilizem taxis, mototáxis, vãs, ou carros de corridas por aplicativos.