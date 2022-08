Prefeito César Andrade executa o maior programa de recuperação de ruas em Porto Walter

Os últimos meses tem sido marcado por profundas transformações em Porto Walter, sobretudo na infraestrutura e obras do centro urbano e dos ramais da zona rural de Porto Walter. Isso, porque a Prefeitura executa o maior programa de recuperação e melhoramento de vias com o apoio do Governo do Estado por meio do Departamento de Estradas e Rodagens (DERACRE).

O Prefeito César Andrade aproveitou a manhã desta Segunda-feira (01), para acompanhar a intensificação das linhas de serviços que avançam pelos bairros do município.

“Nosso objetivo é tapar todos os buracos recuperando as vias danificadas. Com as ruas e os ramais em boas condições a gente reduz os transtornos da população, valoriza o produtor rural e todo mundo sai ganhando. O apoio do DERACRE tem sido muito importante”, avaliou o Prefeito.

A Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo orienta os condutores de veículos a redobrarem os cuidados no tráfego das vias. As localidades que estão recebendo as linhas de serviços e operários são as localidades da Escola Manoel Moreira e Rua Dom Luiz Herbert.