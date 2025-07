Prefeito César Andrade está mantendo ficha limpa durante o mandato, aponta Tribunal de Contas do Estado

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) emitiu, nesta Quarta-feira (9), uma certidão negativa em nome do prefeito de Porto Walter César Andrade, confirmando que não há qualquer processo com trânsito em julgado contra o gestor municipal ao longo de seus cinco anos de mandato.

A certidão atesta que não consta nenhuma irregularidade, devolução de recursos ou multa aplicada ao prefeito, reforçando o compromisso da atual gestão com a legalidade, responsabilidade e transparência na administração pública.

A emissão do documento é um reflexo direto da forma como o prefeito tem conduzido os trabalhos à frente do município, prezando pela boa aplicação dos recursos públicos e pelo respeito às normas dos órgãos de controle.

“Desde o primeiro dia de gestão, temos trabalhado com seriedade, respeito ao dinheiro público e foco no bem da população. Essa certidão é resultado de uma equipe comprometida e de uma gestão que prioriza a ética”, declarou o prefeito César Andrade.