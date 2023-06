Prefeito César Andrade entrega sistema de abastecimento de água na comunidade Nazaré

A ampliação do acesso aos serviços de abastecimento de água tem sido uma prioridade da atual gestão. O ano de 2023 está sendo de mudanças importantes na realidade e na qualidade de vida da população ribeirinha com a implementação dos sistemas na zona rural.

Neste Domingo (11), o Prefeito inaugurou ao lado dos moradores da Comunidade Nazaré, o mais novo sistema de água. No total, em seu mandato já é o 6º entregue.

O investimento de mais de R$210 mil reais, destinados pelo ex-deputado Flaviano Melo contempla a construção de base para distribuição de água e mil metros de rede as residências.

“O nosso sofrimento chegou ao fim. Sabia que você iria ser um político de palavra. Prometeu que faria, e fez o abastecimento para a comunidade”, essa foi a frase dita pela moradora Raiza Silva, nos agradecimentos que fez ao Prefeito César Andrade.

“A entrega dessa obra é mais um importante passo dado para que a gente concretize os investimentos na zona rural. O trabalho que fazemos para a população ribeirinha são resultados das conversas e visitas que realizamos ao longo dos rios e barrancos, onde podemos observar e viver a realidade das pessoas. Nas agendas nos sentimos sensibilizados com a situação porque são cidadãos precisam do poder público e eu sempre dizia que usaríamos o mandato confiado para assegurar dignidade ao povo”, disse o Prefeito.

Segundo o gestor até o final do mandato, a Prefeitura irá aplicar recursos para construir mais abastecimentos. “Vamos triplicar os investimentos no setor. “Temos mais 3 abastecimentos em andamento que, em breve, estarão prontos e mudarão a realidade de quem sofre com a falta de água tratada e limpa”, afirmou.

Para celebrar os investimentos foi servido um café da manhã para a comunidade. A solenidade contou com a presença do Prefeito, do vice Guarsônio Melo, dos secretários municipais Emerson Simeão (Planejamento), Donicélio Nunes (Gabinete), Ângela Lopes (Finanças), Zenaide Holanda (Meio Ambiente), Ericson Araújo (Educação), Zé Maria Branco (Obras), dos vereadores Rosildo, Biliarte e moradores.