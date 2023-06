Prefeito César Andrade entrega R$ 2 milhões em equipamentos e máquinas para fortalecer agricultura

Em homenagem aos 31 anos de Porto Walter, a Prefeitura de Porto Walter realizou o encerramento das festividades que foram marcadas por entregas de obras, veículos, equipamentos e anúncio de investimentos, com o show principal do cantor Gildean Marques. O evento foi realizado na concha acústica, na Praça Imaculada Conceição e reuniu 2 mil pessoas.

“Hoje é o dia de comemorarmos, dia de alegria, de festa. Parabenizamos a todos os munícipes”, declarou o Prefeito César Andrade, em coletiva á imprensa, organizada pela Assessoria de Comunicação.

A recepcionista, Kely Souza veio de Cruzeiro do Sul prestigiar os 31 anos no município. “Já ouvi falar bem da cidade, que os eventos são bem organizados pela Prefeitura, e realmente a gente constata o que as pessoas dizem. Uma linda festa”, afirmou.

O evento contou com a participação de artistas locais e regionais entre eles o cantor Ricardo Pinheiro e a cantora Cleice Santana, no pré-show embalando o início da noite.

O vice-prefeito Guarsônio Melo também parabenizou a população do município. Ele avalia a união de esforços como peça fundamental para que as ações de fato aconteçam.