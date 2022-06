Prefeito César Andrade entrega laboratório de informática e fardamento escolar em Porto Walter

Porto Walter consolidou mais um importante avanço em prol do fortalecimento das ações em Educação no aniversário de 30 anos da cidade no hasteamento na Escola Manoel Moreira. Nesta Quinta-feira (23), o Prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo fizeram a entrega do laboratório de informática e beneficiaram 785 alunos com fardamento escolar gratuito.

A partir de agora, os alunos contarão com 20 computadores para atender as demandas de pesquisas e extensões educacionais. A proposta é mais uma promessa de campanha do plano de governo efetivada.

O Secretário de Educação reiterou o compromisso de gestão com o ensino de Porto Walter.

“Todos nós que estamos aqui temos uma dívida com a escola pública, porque foi onde todos nós estudamos a vida inteira. A nossa missão tem que ser executada com muita vontade de transformar a educação do nosso município. E as ações do mandato do Prefeito César tem possibilitado isso”, enfatizou Ericson Araújo.

O Prefeito César Andrade reafirmou os esforços da administração municipal com o ensino básico do município.

“Um momento de muita alegria e expectativa. Estamos consolidando mais um investimento que abrirá portas aos nossos jovens e melhorará a vida dos estudantes das escolas municipais.”, pontuou.

A cerimônia foi acompanhada pelo Secretario de Educação Ericson Araújo e pelos vereadores Biliarte, Belo e Cleide Silva e pela Polícia Militar.