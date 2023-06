Prefeito César Andrade entrega equipamentos agrícolas e garante abastecimento de água

Pelo segundo ano, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, inclui nos Jogos Escolares da fase municipal o Jui-jitsu, modalidades que não está dentro do cenário da competição estudantil. Mas, por ser considerado a Arte Marcial mais praticada no município, com vários CTs que recebem ajuda do poder público o por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, a gestão municipal decidiu incluir a modalidade, para dar mais oportunidade aos atletas de competirem e terem seu trabalho reconhecido.

Ao todo, 26 atletas subiram ao tatame, representando as escolas Dom Henrique Huth, Flodoardo Cabral, Craveiro Costa, São José, Instituto Santa Teresinha, Madre Adelgundes, Dom Pedro II e o Instituto Federal do Acre, competindo nas categorias Peso Leve com até 59 quilos, Peso Médio com até 65 quilos, Peso Meio Pesado com até 71 quilos, Peso Pesado com até 79 quilos e Super Pesado com até 90 quilos. Os três primeiros colocados de cada categoria foram premiados com medalhas de Ouro, Prata e Bronze.

Durante a entrega de premiação o diretor de Esporte, Edivaldo Gomes disse que atual gestão entendeu qque esta é uma modalidade que também devia ser incluída nos Jogos Escolares, embora não faça parte de outras fases da competição estudantil.

“A gestão do Prefeito Zequinha, tem sido sensível em entender as peculiaridades no nosso município, e o Juil-jitsu que é uma Arte Marcial que ainda não é Olímpica e também não faz parte dos Jogos Escolares, mais por ser a mais praticada em Cruzeiro do Sul, com atletas de alto nível, o Prefeito Zequinha decidiu incluir a modalidade nesta fase municipal, com esse gesto, esperamos que nos próximos anos outros munícipios do estado também possam incluir essa modalidade esportiva na competição”, comentou Edivaldo Gomes.

O atleta Leandro, que estuda no Instituto Federal do Acre (IFAC) e competiu na categoria Peso Leve, conquistou duas medalhas de ouro, o atleta disse que participar da competição mesmo sendo apenas no município, já é um grande reconhecimento das Artes Marciais no esporte municipal.

“Eu achei muito importante, porque até então, não tinha isso em nosso município e agora estão reconhecendo o nosso esporte. Fazer parte dos jogos, nos impulsiona, e sei que mais atletas vão querer participar e ganhar gosto pelo Jiu-jitsu porque vai ter mais visibilidade e reconhecimento de todos”, disse o atleta.