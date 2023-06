Prefeito César Andrade entrega Centro Cultural e inaugura marco na cultura de Porto Walter

Assessoria – Depois de ser sediado a fase municipal, em Epitaciolândia foi realizado pelo Governo do Estado do acre através da Secretaria de Estado de Educação cultura e Esportes em parceria com a prefeitura de Epitaciolândia, a abertura dos Jogos Escolares 2023, fase regional do Alto Acre, no Ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro.

A Abertura oficial contou com as presenças do Diretor do departamento de Esportes, Egileudo Castro, Sérgio Mesquita Secretário Municipal de Saúde (Representando o prefeito Sérgio Lopes), Eunice Maia Gondim Secretária Municipal de Educação, João Ferreira Secretário Municipal de Cultura e Esporte, Cecília Carvalho Coordenadora do Núcleo da SEE/Brasiléia Representando o Governo do Estado e João Carlos Passos Coordenador do Jogos Escolares no Estado.

Na fase Regional participaram alunos atletas dos municípios de Assis Brasil, Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, os jogos aconteceram nos dias 22 e 23 de junho, com eventos esportivos no ginásio Poliesportivo Wilson Pinheiro e na Quadra Coberta da Escola Estadual Belo Porvir.