Prefeito César Andrade entrega caminhonete para a secretaria de Saúde de Porto Walter

Assessoria – Durante o acender das luzes natalinas ocorrida nesta quinta, 7, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou o sorteio do IPTU premiado: uma iniciativa que valoriza o pagamento das taxas do Imposto Predial e Territorial Urbano, uma arrecadação importante para que a gestão possa cuidar da infraestrutura do município.

Foram 13 prêmios diferentes para quem estava com o seu IPTU em dia. O Sorteio ocorreu de maneira virtual.

“Este é o segundo ano em que realizamos o IPTU premiado que é um atrativo para que o contribuinte pague as taxas em dia. Do ano passado para cá reduzimos um pouco a inadimplência, de mais de 70% para 67%. Ainda é pouco, mas gradualmente a gestão vem conseguindo mostrar para a população que ela tem retorno dos impostos na manutenção das ruas, iluminação pública, uma parte vai para saúde e educação e assim o município passa a dispor de um recurso para essas manutenções”, explicou a Diretora de Tributos e Finanças do Município, Valéria Messias.

O setor municipal de tributos está agora localizando os ganhadores. O valor do prêmio será pago em dinheiro, depositado na conta do contribuinte. O prefeito vai entregar a premiação.

A gestão do prefeito Zequinha Lima incentiva o pagamento do IPTU, prestando contas da aplicação dos recursos e mantendo a infraestrutura da cidade, construindo uma relação de respeito e de confiança entre os contribuintes e a prefeitura.

“Apesar de seguir alta, a inadimplência com relação ao IPTU tem diminuído em Cruzeiro nos últimos três anos. As obras e ações da prefeitura, que incentivam o contribuinte a pagar imposto e o IPTU Premiado são as causas disso. Na medida em que os moradores sentem que a cidade está sendo bem cuidada, ele paga os impostos, porque vê o retorno disso. Em 2021, apenas 26,89% dos das pessoas que deveriam pagar, pagaram o imposto, ou seja, ficaram adimplentes. Em 2022, já foram 31,26% adimplentes. E este ano, são 33,13% de adimplentes com o IPTU. Em 2021, a inadimplência era de 73,11% e este ano foi de 66 por cento. Então as pessoas estão acreditando no trabalho”, disse o prefeito.

Confira a lista dos ganhadores:

Modalidade Cota única:

Moto Yamaha Factor 125 ano 2023 Antônio Lourenço de Lima

Televisor 32” Smart TV Sâmia Maria Araújo leite

Fogão 04 bocas com acendedor elétrico Comercial Wially Ltda

Modalidade parcelado

Refrigerador Brastemp duplex BRM 44 Frost Free 375 litros Rosinei Pequeno da Cruz

Bicicleta com marchas, aro 26 Enoque de Araújo Moreira

Ar-condicionado 9.000 btus Split Frio 16807 Francisco Marcilon de Souza Moreira

Microondas branco 20 litros Maria de Lurdes Tavares de Souza Oliveira

Televisor 32” Smart TV Fernando Rebouças Guimarães – ME

Smartphone Motorola G22, 128 GB 19940 Francisco Paulo de Lima

Bebedouro Electrolux branco be11b 9704 Marcilio Silva de Oliveira

Fritadeira sem óleo 3,3 litros Elizabete Ribeiro de Moraes

Sanduicheira Master Grill Mondial Oseas Lopes de Oliveira

Lavadora de roupas semiautomática “tanquinho”, 11 kg Abelardo Birgílio Gibaja Azabache.