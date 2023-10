Prefeito César Andrade entrega 8º abastecimento e 15 caixas d’água à famílias do Bananalzinho

A dura realidade de buscar água do rio no sol quente, estar propenso a adquirir doenças pelo consumo de água imprópria ou estar rodeados de água, mas sem dignidade, já pode ser esquecida pelos moradores da Comunidade Bananalzinho, no Alto Juruá, a partir deste Sábado (21), quando o Prefeito César Andrade acompanhado do o vice Guarsônio Melo entregaram um Sistema de Abastecimento de Água.

A alegria de ter água na torneira veio acompanhado da entrega de 15 caixas de água entregues pela administração as 15 famílias moradoras da localidade. Maria Francisca, de 54 anos, diz que o dia a dia era difícil. Com lágrimas nos olhos ela agradece a gestão pelos investimentos. “Uma promessa cumprida, fico até emocionada em ver água na torneira, e é água limpa e saudável. Agora, tudo vai ficar mais fácil, somente gratidão”, diz a moradora.

Esse é o 8º abastecimento de água construído e entregue pela atual gestão. Para o Prefeito, o dever de casa está sendo feito. “Seguimos trabalhando, tocando obras, conquistando investimentos e fazendo a cidade crescer. Temos muitos recursos para anunciar”, enfatizou.

A adutora tem 370 metros de rede de distribuição de água. O Prefeito esteve acompanhado do vice Guarsônio Melo, de vereadores da base e de secretários.