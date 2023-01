Prefeito César Andrade e vice Guarsônio inauguram escola e festejam formatura na zona rural de Porto Walter

O poder da Educação em mudar vidas pode ser refletido na vida de pessoas como os estudantes do Ensino Fundamental São Francisco das Chagas, da Comunidade Iracema, na zona rural que se formaram neste final de semana em cerimônia realizada pela Prefeitura.

Exemplos como o dos alunos servem de estímulo para pessoas que antes acreditavam que as oportunidades de estudo não era para todos. “Hoje a gente ver o mundo com outros olhos. Nossa maior felicidade foi o dia em que conseguimos aprender a ler”, relatam.

Foi com esse testemunho que o Prefeito César Andrade, o vice Guarsônio Melo e o Secretário de Educação Ericson Araújo festejaram o momento e entregaram as obras de construção da Escola Pedro Firmino, na Comunidade Cuba.

Os investimentos, segundo o Secretário, tem permitido mudar a realidade do homem do campo, que não precisa mais se deslocar para os núcleos urbanos em busca de escolas para os filhos. “A partir desta realidade é possível trabalhar a educação focada nas habilidades do campo, assim teremos um município desenvolvido e pessoas com melhor qualidade de vida”, disse.

O Prefeito César Andrade revelou a alegria de levar a educação para os locais distantes e de difícil acesso.

“Isto mostra que nossa gestão está preocupada em garantir educação para todos. Pedimos às comunidades que zelem pelo bem público. Uma escola bem cuidada é mais prazerosa para se buscar conhecimento e com isso o resultado é uma geração mais comprometida em gerar bons frutos”, enfatiza.

As agendas foram acompanhadas pelos vereadores Belo, Nego do Temista e Zé do Luca.