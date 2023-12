Prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo buscam captar recursos de emendas estaduais

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Cruzeiro do Sul deu início os serviços de reabertura do Ramal da Gazin. A estrada que faz ligação com a Variante no quilômetro 2, vai facilitar o acesso de dezenas de famílias que moram na parte de baixo do Miritizal e na Olivença.

A equipe da prefeitura vai fazer a terraplanagem do ramal, retirar atoleiros e instalar três linhas de bueiros nos pontos onde existem córrego, aterrar os pontos críticos e colocar camada vegetal na via. Segundo o secretário de Obras, Josinaldo Batista, a previsão é que os serviços sejam concluídos em uma semana.

” O prefeito Zequinha Lima que visitou a área na semana passada e conversando com os moradores e determinou a execução do serviço. No inverno fica difícil o acesso da população desses locais pela Beira Rio e, como aqui não alaga, dá pra eles saírem com segurança”, garantiu Josinaldo.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Franciney Melo, que estava como prefeito em exercício nesta terça-feira, acompanhou o início dos trabalhos de reabertura do ramal.

“É um serviço que vai facilitar a vida de muitas famílias e quero reconhecer o empenho dos servidores da Secretaria de Obras que estão iniciando esse trabalho. Já fizemos uma reivindicação pelo nosso gabinete e hoje estamos vendo esse benefício se tornar realidade. Também agradeço ao prefeito Zequinha Lima pela atenção a esse ramal que vai dar acesso de inverno a verão”, destacou Franciney.

A população do Miritizal aguardava com muito expectativa pela melhoria do ramal. O presidente da Associação de Moradores da localidade, Lourenço de Jesus, destacou a satisfação em ver as máquinas chegando para iniciar os serviços.

“É uma alegria ver esse ramal de suma importância para a comunidade dessa região, ser recuperado. É uma solicitação dos moradores e a gente hoje está aqui acompanhando a execução. Fica aqui a nossa gratidão ao prefeito Zequinha Lima e ao Franciney por estarem empenhados para melhorar nossa estrada”, disse Lourenço.