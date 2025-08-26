Prefeito César Andrade destaca importância do Censo Agropecuário no município de Porto Walter

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, recebeu nesta semana a equipe do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que está realizando o Censo Agropecuário no município. Acompanhado do secretário de Gabinete, Macson Alves, o gestor ressaltou a relevância da iniciativa para o futuro da produção rural local.

Segundo Andrade, o trabalho do IBGE é fundamental para compreender a realidade do campo e oferecer dados concretos que servirão de base para a formulação de políticas públicas mais eficazes.

“Esse trabalho é essencial para levantar informações sobre a produção rural, conhecer melhor a realidade do nosso campo e orientar políticas públicas que beneficiem nossos agricultores e produtores”, destacou o prefeito.

O Censo Agropecuário reúne dados sobre agricultura familiar, pecuária, extrativismo e demais atividades produtivas desenvolvidas na zona rural. Com essas informações, será possível planejar ações voltadas ao fortalecimento da agricultura, à geração de renda e à melhoria das condições de vida dos produtores locais.

A presença do IBGE em Porto Walter reforça o compromisso da administração municipal em apoiar o desenvolvimento sustentável da região, aproximando o poder público das necessidades de quem vive e trabalha no campo.