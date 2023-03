Prefeito César Andrade conhece projeto de criação de associação de moradores e cooperativa de reciclagem

O município de Porto Walter quer seguir avançando na participação popular e na sustentabilidade ambiental, por isso o Prefeito César Andrade acompanhado da Secretária de Meio Ambiente, Zenaide Holanda e do Secretário de Gabinete Donicélio Nunes, recebeu durante essa semana em Porto Walter, o Presidente da Associação de Moradores de Cruzeiro do Sul, Gilvane Santos e o Diretor da COPERSUL, Eutimar Sombra.

Na roda de conversa, o Prefeito pôde melhor conhecer as ações que consistem na melhoria da regularidade da coleta de lixo, e na implantação gradual da coleta seletiva buscando assim, o encerramento do aterro controlado, bem como garantir representatividade e maior participação população na tomada de decisões na administração pública por meio da Associação de Moradores.

Na Quarta-feira (15), uma palestra na Câmara Municipal foi realizada para apresentação dos modelos e alternativas ambientalmente sustentáveis para o município.

Outra proposta conhecida foi o projeto de criação da Associação de Moradores, que possui entre outros objetivos a criação de regras, reivindicação de serviços e a concordância de estratégias de como melhorar o bem-estar na comunidade.

“São dois modelos implantados em muitos municípios do nosso estado que me despertou curiosidade e está na pauta de ações da Secretaria de Meio Ambiente. Estamos trocando ideias com esses representantes porque são modelos que cuidam da administração pública com seriedade, prezando pela participação popular, organização administrativa e a sustentabilidade”, destacou o Prefeito.

E Veja Também no Portal 3 de Julho – Rio

Veja o Vídeo Abaixo: As exposições são organizadas cronologicamente e contam com fotografias, objetos e documentos originais. Confira algumas das exposições mais interessantes a seguir. A exposição “O Exército na Formação da Nacionalidade” que traz uma perspectiva inovadora de analisar a história do Brasil. Ao mostrar os principais fatos ligados à fase colonial, com ênfase na história militar, a exposição nos permite entender melhor o processo de formação da nacionalidade brasileira. Além disso, a exposição é um importante documento histórico, que traz informações preciosas sobre os acontecimentos marcantes da história do Brasil.