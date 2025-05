Prefeito César Andrade celebra abertura de turma de novos Aquarários em parceria com a Marinha do Brasil

O prefeito César Andrade participou da cerimônia de abertura de mais uma turma do curso de aquaviários, realizada em parceria com a Marinha do Brasil com apoio da Defesa Civil.

A solenidade marca não apenas o ciclo de capacitação profissional, mas também o compromisso da gestão municipal com a geração de emprego e renda na região.

Com esta, serão quatro turmas formadas durante a atual gestão, totalizando 120 pessoas capacitadas gratuitamente para atuar no transporte fluvial — uma das principais atividades econômicas do município e de toda a região amazônica.

“É gratificante ver mais uma turma aberta. São pais e mães de família que terão um documento, uma formação, e uma nova perspectiva de vida. Isso nos enche de orgulho”, afirmou o Prefeito.

O curso, quando realizado em outras cidades como Cruzeiro do Sul, pode custar entre R$ 1.500 e R$2.000, incluindo gastos com transporte, alimentação e hospedagem.

“Graças ao esforço conjunto entre a Prefeitura e a Marinha, os cursos têm sido ofertados gratuitamente no próprio município”, afirmou o capitão Bernardo.