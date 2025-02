Prefeito César Andrade busca apoio em Brasília e garante compromisso de parlamentares para Porto Walter

Em cerimônia realizada no auditório da Prefeitura de Assis Brasil, o prefeito Jerry Correia assinou hoje a renovação da parceria com o programa DEL Turismo, uma iniciativa do Fórum Empresarial que conta com a colaboração de três federações dedicadas ao desenvolvimento turístico no estado e em outras regiões.

O evento contou com a presença de vereadores, secretários municipais e do presidente da Associação Empresarial local. Na ocasião, a coordenadora Tíssia Veloso e o prefeito formalizaram o novo contrato de parceria, que tem como objetivo principal promover o turismo local por meio de estratégias sustentáveis e de longo prazo, fortalecendo a economia e melhorando a qualidade de vida dos moradores.

Com o apoio do Fórum Empresarial, Assis Brasil foi inserido no Mapa Nacional do Turismo, instrumento do Programa de Regionalização do Turismo que define as áreas prioritárias para o desenvolvimento de políticas públicas pelo Ministério do Turismo. Essa inclusão habilita o município a receber recursos federais destinados ao fomento de segmentos como cultura, ecoturismo, turismo rural, de aventura, religioso e etnoturismo.

A posição geográfica de Assis Brasil, como única tríplice fronteira do Acre, representa um potencial turístico significativo. A renovação desta parceria visa aproveitar essa característica única para impulsionar o desenvolvimento econômico local, promovendo os atrativos turísticos e culturais da região.

A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com o fortalecimento do turismo local, buscando parcerias e iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e social do município.