Prefeito César Andrade autoriza obras para reabertura do Ramal do Grajaú, em Porto Walter
O prefeito César Andrade, acompanhado do vice-prefeito Guarsonio Melo, do secretário de Obras Erisson Fernandes, do presidente da Câmara Rosildo Cassiano e dos vereadores Nego do Temista, Robson Rodrigues, Cleide Silva, Biliarte e Baixinho do Baiano, autorizou o início das obras de reabertura do Ramal do Grajaú, durante visita à comunidade.
A iniciativa vai garantir melhor acesso e mais qualidade de vida para mais de 200 famílias que vivem na região. O ramal liga a Comunidade Vitória à Foz do Grajaú, sendo uma das principais rotas para o escoamento da produção agrícola e também para o abastecimento de energia elétrica.
Os moradores vinham enfrentando dificuldades no fornecimento de energia devido à vegetação que comprometia a rede de distribuição. Com a reabertura do ramal, esses problemas devem ser reduzidos significativamente, facilitando o trabalho das equipes de manutenção e melhorando a comunicação entre as comunidades.
Durante o evento, o prefeito destacou que a ação faz parte do plano de recuperação dos ramais iniciado pela gestão no meio do ano.
“Estamos levando dignidade e condições de ir e vir a todas as famílias da zona rural. O Ramal do Grajaú é fundamental para a economia e para o bem-estar das pessoas que vivem e produzem nessa região”, afirmou César Andrade.
Moradora da comunidade, Samara comemorou o anúncio das obras:
“A gente esperava por isso. Como sabemos que nosso prefeito tem palavra, sabíamos que o ramal seria reaberto. E o ronco do trator está aí pra quem quiser ouvir. Agora, com essa abertura, a vida vai melhorar muito para todos nós”, disse.
Jerry Correia se reúne com titular do Cartório para tratar sobre regularização fundiária em Assis Brasil
O prefeito Jerry Correia recebeu a titular do Cartório de Assis Brasil, Andreza Andrade, para tratar sobre o processo de regularização fundiária no município. A iniciativa busca garantir segurança jurídica aos moradores e promover o desenvolvimento urbano de forma organizada.
Durante a reunião, estiveram presentes o diretor de Cadastro e Tributos, secretária Municipal de Finanças, o secretário de Planejamento e o procurador-geral do município. O encontro teve como objetivo alinhar ações entre a Prefeitura e o Cartório, estabelecendo parcerias para agilizar os trâmites legais e atender às famílias que aguardam pela documentação definitiva de seus imóveis.
O prefeito Jerry destacou que a regularização fundiária é uma das prioridades da gestão.
“Queremos dar dignidade às famílias e fortalecer o direito à propriedade. Esse é um passo importante para o crescimento ordenado de Assis Brasil”, afirmou o prefeito.
A Prefeitura continuará trabalhando em conjunto com o Cartório e demais órgãos competentes para que o processo avance e beneficie cada vez mais cidadãos assis-brasilenses.
