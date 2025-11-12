Prefeito César Andrade autoriza obras para reabertura do Ramal do Grajaú, em Porto Walter

O prefeito César Andrade, acompanhado do vice-prefeito Guarsonio Melo, do secretário de Obras Erisson Fernandes, do presidente da Câmara Rosildo Cassiano e dos vereadores Nego do Temista, Robson Rodrigues, Cleide Silva, Biliarte e Baixinho do Baiano, autorizou o início das obras de reabertura do Ramal do Grajaú, durante visita à comunidade.

A iniciativa vai garantir melhor acesso e mais qualidade de vida para mais de 200 famílias que vivem na região. O ramal liga a Comunidade Vitória à Foz do Grajaú, sendo uma das principais rotas para o escoamento da produção agrícola e também para o abastecimento de energia elétrica.

Os moradores vinham enfrentando dificuldades no fornecimento de energia devido à vegetação que comprometia a rede de distribuição. Com a reabertura do ramal, esses problemas devem ser reduzidos significativamente, facilitando o trabalho das equipes de manutenção e melhorando a comunicação entre as comunidades.

Durante o evento, o prefeito destacou que a ação faz parte do plano de recuperação dos ramais iniciado pela gestão no meio do ano.

“Estamos levando dignidade e condições de ir e vir a todas as famílias da zona rural. O Ramal do Grajaú é fundamental para a economia e para o bem-estar das pessoas que vivem e produzem nessa região”, afirmou César Andrade.

Moradora da comunidade, Samara comemorou o anúncio das obras:

“A gente esperava por isso. Como sabemos que nosso prefeito tem palavra, sabíamos que o ramal seria reaberto. E o ronco do trator está aí pra quem quiser ouvir. Agora, com essa abertura, a vida vai melhorar muito para todos nós”, disse.