Prefeito César Andrade autoriza construção de abastecimento de água para beneficiar famílias

Três dias após expedir a Ordem de Serviço (OS) para a construção do abastecimento de água do Seringal Nazaré, no Baixo Juruá, o Prefeito César Andrade voltou a anunciar novos investimentos na área nesta quarta-feira (05).

Com a presença da comunidade, do vice-prefeito Guarsonio Melo, do Secretário de Planejamento Emerson Simeão, do engenheiro João Neto, do vereador Rosildo Cassiano, do Chefe local da SEAGRI Erionio Melo, do responsável pela obra, Jandecy e da Coordenadora de Política para as Mulheres Nilda Rodrigues, o gestor assinou a Ordem de Serviço (OS) para construir o abastecimento de água na Comunidade Bananalzinho, no Alto Juruá, o 5º abastecimento que será construído em seu mandato. A ação beneficiará cerca de 18 famílias.

A Prefeitura tem como foco a ampliação dos sistemas de abastecimentos de água na zona rural, garantindo mais qualidade de vida para a população, conforme destacou o Chefe do Executivo. “O que a gente quer ver é obra gerando emprego e renda a quem precisa, e o nosso mandato realizando o sonho de quem quer ver as comunidades desenvolvidas e progredindo. Temos até 2024 para executar muitos recursos, e quero ver muitas famílias com água na torneira, sei que não vamos conseguir resolver todos os problemas, mas as dificuldades que eu vejo a população ribeirinha passar me motiva a buscar fazer sempre mais”, disse Andrade.

A agricultora Maria José, 46 anos, festejou e agradeceu a Prefeitura pelos investimentos e relata as dificuldades que as famílias vivem no dia a dia. “No inverno a gente armazena água da chuva, mas no verão, as dificuldades são muitas, a gente tem que andar minutos na praia, no sol quente para pegar água no rio para fazer as mais simples necessidades, e sempre regrando. Mas, graças ao Prefeito, esse nosso sofrimento está com os dias contados”, agradece.

A adutora terá 370 metros de rede de distribuição de água. O investimento aplicado na obra será de R$125.935.03. O prazo de execução será de 60 dias.