Prefeito César Andrade assina ordem de serviço para revitalização de praças e obras tem início imediato em Porto Walter
Em cerimônia realizada na manhã desta Terça-feira (07), na Praça das Mangueiras, o Prefeito César Andrade e o vice Guarsônio Melo assinaram a Ordem de Serviço para revitalização das praças Vicente Lopes e Imaculada Conceição, em ato prestigiado pelo Presidente da Câmara, Rosildo Cassiano, e pelos vereados Neto Dias, Auciélio Lima e Cleide Silva, além de secretários e operários da empresa.
No total, serão investidos R$400 mil reais destinados pelo Senador Petecão. Os serviços iniciaram imediatamente e representam um importante investimento na melhoria dos espaços públicos de convivência e lazer, conforme destaca o Prefeito César Andrade.
“Vamos empregar cada centavo na revitalização dos espaços dando cara nova a nossa cidade, no mesmo momento que geramos empregos e aquecemos a construção civil contribuindo para o desenvolvimento da cidade. O Senador Peteção tem trazido e gerado resultados positivos para o nosso mandato através da destinação de emendas”, disse o Prefeito.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul e Governo do Estado seguem pavimentando ruas no município
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Governo do Estado seguem asfaltando ruas do município. Algumas já foram pavimentadas outras estão sendo preparadas para receber o asfalto.
O Prefeito Zequinha Lima esteve nesta terça-feira, 7,vistoriando os serviços de drenagem que são realizados na Rua Santa Terezinha no Bairro do Aeroporto velho, que receberá 400 metros de asfalto. Nesta etapa são feitos os serviços de terraplanagem, compactação do solo, extensão de rede de água e colocação de meio fio.
“Continuamos a tirar as pessoas da lama e da poeira junto com o Governo do Estado. Aproveitamos cada momento de sol para continuar as obras de asfaltamento no nosso município “, citou o prefeito Zequinha.
O objetivo de Zequinha é alcançar 30 ruas durante sua gestão. Este ano já são 7 ruas asfaltadas.
Outras frentes de serviço
A Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação também atua com mais quatro frentes de serviço em Cruzeiro do Sul,sendo uma na operação tapa buracos, serviços de drenagem e limpeza e desobstrução de córregos e bueiros. “ Mesmo nesse período agora mais chuvoso estamos fazendo diversos trabalhos em vários pontos de Cruzeiro do Sul“, pontuou o secretário Carlos Alves.
POLÍTICA
Enquanto o povo do Acre sofre com falta de investimento em políticas públicas, Mailza Assis gasta quase R$ 200 mil com móveis e decoração para o seu gabinete
Em meio à crise econômica que castiga o Acre, com hospitais enfrentando falta de insumos, servidores públicos desvalorizados e famílias...
Socorro Neri cobra providências do Governo Federal e DNIT para recuperação da BR-364 e destaca importância da rodovia para o desenvolvimento do Acre
A deputada federal Socorro Neri (PP-AC) reforçou, neste sábado (4), a necessidade de uma ação imediata do Departamento Nacional de...
Exporta Mais Amazônia supera a marca de R$ 100 milhões em negócios e fortalece a imagem da região no mercado internacional
De 28 de setembro a 1º de outubro de 2025, Rio Branco sediou a 40ª edição do Exporta Mais Amazônia,...
POLÍCIA
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
EDUCAÇÃO
Afya abre inscrições para Vestibular Unificado de Medicina com vagas no Acre e outras 31 unidades do país
Processo seletivo permite concorrer a até três unidades com apenas uma inscrição; no Acre, as oportunidades são em Cruzeiro do...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
CONCURSO
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
ESPORTE
Equipe de Brasiléia conquista o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino...
Brasiléia avança à final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer o Boca do Acre
A equipe de Brasiléia garantiu sua vaga na grande final da Copa da Amizade de Futebol Máster 2025, após vencer...
Com apoio da prefeitura, grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025 marca a tarde deste sábado
Assessoria – Emoção, velocidade e muita adrenalina marcaram a grande final do Campeonato Rodriguense de Motocross 2025, realizada neste sábado...
