Prefeito César Andrade assina ordem de serviço para construção do 4º abastecimento de água

O Prefeito César Andrade segue o cronograma de investimentos nas comunidades de Porto Walter. Neste domingo (02), o gestor assinou a ordem de serviço para a construção do 4º abastecimento de água que será construído em sua gestão, e beneficiará mais de 20 famílias na comunidade do Seringal Nazaré, na zona rural do município. Além do abastecimento a Prefeitura implantará mil metros de rede para ligar todas as residências.

O anúncio da construção reuniu toda a comunidade. Os moradores comemoram a chegada de mais um investimento, um sonho antigo. Segundo César Andrade, até o final de 2024, a Prefeitura vai aplicar recursos consideráveis na construção de sistemas de abastecimentos de água. Andrade afirma que sua gestão virou referência ao nível estadual, quando se trata de melhoria da qualidade de vida da população das áreas mais isoladas.

O Prefeito acompanhado do Secretário de Planejamento Emerson Simeão, do Engenheiro João Neto, do responsável pela obra, Jandecy e do vereador Rosildo Cassiano ressaltou a importância de levar água tratada a população.

“Água é um bem precioso que deve estar ao alcance de todos. E em Porto Walter a população está recebendo esse benefício gratuitamente. Esse já é o 4º abastecimento de água que será construído em nosso mandato. Em breve vamos inaugurar um, no Rio Juruá Mirim. Quero até 2024 triplicar esses investimentos na construção de novos abastecimentos e dessa forma valorizar nossa população, buscando investimentos e trazendo melhores dias ao povo. Mais uma promessa de campanha cumprida”, enfatizou.

Via emenda do ex-deputado federal Flaviano Melo, a Prefeitura está empregando R$196.360,11 (cento e noventa e seis mil, trezentos e sessenta reais e onze centavos) para que se torne possível atender uma reivindicação da comunidade que, cansada de sofrer com a falta de água para as mais simples necessidades do dia a dia, teve sua reivindicação atendida. Foi o que relatou o senhor José Maria, que se emocionou ao ver que, finalmente, uma batalha de longos anos estava chegando ao fim.

“Ninguém melhor do que a gente que mora aqui para saber o quanto a água é necessária e faz falta para a realização de uma simples tarefa”, disse agradecendo o empenho do Prefeito César Andrade pelos investimentos que a comunidade já testemunhou com internet via satélite e uma escola.